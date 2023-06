Mulher morre após ser atropelada e carro passar várias vezes por corpo; há suspeita de feminicídio

A- A+

Uma mulher morreu após ser atropelada na manhã deste sábado (24) na cidade de Pombos, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco. As imagens foram registradas por câmeras de segurança e mostram um carro passando repetidas vezes pelo corpo da vítima.

Identificada como Michele Estêvão da Silva, a mulher foi atropelada após uma suposta discussão no trânsito. O crime aconteceu por volta das 4h da manhã, na Rua Manoel Correia de Melo, no Bairro Novo, no centro de Pombos.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a vítima estava acompanhada de um homem, outra mulher e uma criança, que seria a filha de Michele e teria presenciado o crime. Eles estavam em um veículo vermelho e discutiam com um homem que estava em um carro branco.

É possível perceber que a vítima tenta evitar uma briga, segurando o homem que estava ao seu lado no carro. Nesse momento, o motorista do carro branco entra no veículo, faz a volta e atropela Michele, passando com o automóvel mais de uma vez por cima de seu corpo.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil para saber detalhes da investigação, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Nas redes sociais, a deputada estadual Delegada Gleide Ângelo afirmou que a polícia trabalha com a possibilidade de feminicídio. Segundo testemunhas, o homem que atropelou Michele seria seu ex-companheiro. Já o homem que acompanhava a vítima no momento da discussão seria o seu atual namorado.

