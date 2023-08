A- A+

Acidente Mulher morre após ser atropelada por aluna que fazia exame para tirar CNH O caso aconteceu na cidade de Alexânia, no entorno do Distrito Federal

Uma mulher de 49 anos morreu, no domingo (6), após ser atropelada enquanto esperava para fazer um exame para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com informações do jornal local O Popular, ela e outras duas pessoas foram atingidas pela aluna que fazia o exame na hora. O caso aconteceu na cidade de Alexânia, no entorno do Distrito Federal.

Após o acidente, ela sofreu uma parada cardíaca no momento e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. As outras duas pessoas tiveram ferimentos, mas estão bem. No local, foi solicitada a perícia. Tanto a aluna quanto o examinador passarão por um teste de bafômetro.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu depois da aluna ter sido reprovada e pedida para deixar o veículo. Ela teria se desesperado e acelerado o carro sem querer. “É com imenso pesar que o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás informa o falecimento da candidata Ozeni Alves Teixeira, 49 anos, em decorrência de um acidente durante a banca examinadora de prática de direção veicular realizada neste domingo, dia 6, em Alexânia”, diz nota do Detran.

“A mulher foi atropelada por um veículo conduzido por outra candidata em prova, por volta das 11h. O socorro foi acionado, a vítima foi levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.O Detran-GO ressalta que toda a equipe, incluindo o examinador que estava no veículo, auxiliou no socorro às vítimas. Segundo o apurado inicialmente, a candidata que dirigia o veículo foi ajustar o estacionamento ao finalizar a prova e acionou o acelerador de forma abrupta. O veículo arrancou sobre três pessoas. As outras duas sofreram leves escoriações. O Detran-GO se solidariza com as vítimas e se coloca à disposição para dar todo apoio necessário aos envolvidos e às famílias”.

