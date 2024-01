A- A+

Recife Feminicídio: Mulher morre após ser encontrada com marcas de violência em pousada no Recife Caso foi confirmado neste sábado (6) pela Polícia Civil de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou mais uma ocorrência de feminicídio no Estado.



Uma mulher de 55 anos, que havia sido encontrada com marcas de violência em uma pousada localizada no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, não resistiu aos ferimentos e morreu nessa sexta-feira (5).



De acordo com a corporação, a vítima, que não teve o nome divulgado, deu entrada em uma unidade hospitalar no último dia 1º de janeiro. Na ocasião, ela apresentava indícios de agressões.



Devido à complexidade do quadro clínico, a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu nessa sexta, após passar cinco dias internada.



Por meio de nota, a PCPE informou que ela estava hospedada em uma pousada com uma pessoa que já foi identificada.



O caso foi registrado como feminicídio, neste sábado (6), pela Força Tarefa de Homicídios na Capital.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife, onde vai passar por perícias.

De acordo com a corporação, um inquérito foi instaurado para investigar o caso. A polícia ainda não informou se alguém foi preso pelo crime.

Confira nota da PCPE na íntegra:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 06.01, através da Força Tarefa de Homicídios na Capital, a ocorrência de Feminicídio consumado, em uma pousada no bairro da Boa Vista. A vítima, uma mulher de 55 anos, que estava hospedada em uma pousada com uma pessoa, já identificada, deu entrada em uma unidade hospitalar no dia 01.01, apresentando indícios de agressões, e, devido a complexidade do quadro clínico, ontem dia 05.01, foi a óbito. O corpo foi encaminhado para o IML e um inquérito policial foi instaurado. Maiores informações poderão ser repassadas em momento oportuno."

