Mulher morre esmagada por caminhão em parada de ônibus em Aldeia; condutor não tinha CNH

Um acidente trágico tirou a vida da cuidadora de idosos Severina Menezes de Lira, de 61 anos, na PE-27, mais conhecida como Estrada de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Ela foi atingida em cheio por um caminhão do armazém M&A Materiais de Construção. O condutor do veículo, que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), perdeu o controle do veículo, que invadiu a calçada onde ficava a parada de ônibus onde ela estava.

Segundo informações da família, Severina, mais conhecida como Bia, tinha acabado de largar do trabalho e estava esperando o transporte que ia para a Vila da Fábrica, onde ela morava. O percurso dura de 25 a 30 minutos.

Vítima era cuidadora de idosos | Foto: Cortesia/Thaís Santana

Família desolada

A ex-nora da mulher morta, também cuidadora de idosos Thaís Santana, de 34 anos, disse, que o sentimento da família neste momento é de "dor e revolta". A mãe da vítima, Lindomar Menezes, de 78 anos, e a irmã dela, Sandra Menezes, de idade não revelada, foram socorridas, após saber da tragédia.

O corpo de Severina Menezes de Lira está no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, em Santo Amaro, onde deve ser liberado em breve. Sem horário previsto, o enterro deverá acontecer no Cemitério Municipal de Camaragibe.

Motorista não era habilitado e estava em experiência

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o advogado do M&A Material de Construção, Rodrigo Varejão, disse que a empresa está acompanhando o caso e fornecendo o suporte necessário à família, bem como solidariedade.

Até agora, ainda de acordo com ele, a empresa disponibilizou R$ 2.700 para que a família pague os custos funerais. Também foram dados R$ 500 para despesas relacionadas a transporte.

"Eles [os proprietários do armazém] mandaram um advogado e se disponibilizaram em arcar com os custos necessários", confirmou Thaís Santana..

Varejão explicou que o condutor que estava dirigindo o caminhão na hora do acidente, Luiz Otávio Pessoa da Silva, 19 anos, se encontrava em período de experiência, mas não para motorista e, sim, para a vaga de atendente do estabelecimento - ele, de acordo com o advogado, se encontrava na viagem para passar um cartão numa maquineta da empresa.

"A empresa possuía motorista habilitado e essa função era intransferível, tendo havido uma troca de condutor por decisão tomada entre os funcionários, sem qualquer consentimento ou permissão pelo proprietário do armazém", explicou Varejão.

A troca de condução do veículo teria sido motivada por um mal estar por parte do motorista oficial, Jadeilson José de Sousa Santos, 45. O rapaz que perdeu o controle e invadiu a calçada não era, sequer, habilitado. "Frise-se que essa decisão jamais passou pelo conhecimento do proprietário do armazém", destacou Varejão.

"Tomaremos todas as providências jurídicas cabíveis para que eles [funcionários envolvidos] respondam individualmente e proporcionalmente pelos seus atos", garantiu o advogado.

Além de Luiz Otávio e do motorista, também se encontrava no caminhão Lúcio Flávio Ferreira de Lima, de 38 anos, responsável por carregar e descarregar os produtos. O trio estava retornando ao estabelecimento após uma entrega feita no entorno do local do sinistro.

Homem foi preso

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou, por meio de nota, que o homem que conduzia o veículo foi preso em flagrante pelo crime de homicídio por dolo eventual. Ele foi encaminhado para audiência de custódia.

O comunicado diz ainda que, "na ocasião, ainda foi autuado um outro homem, o qual entregou a direção ao primeiro [ao que estava dirigindo o caminhão], contra o qual foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela infração tipificada no Artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. O fato será apurado até a completa elucidação do ocorrido".

