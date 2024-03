Mulher morre após ser infectada por superbactéria que corrói órgãos internos

A- A+

Ashley Timbery, de 29 anos, morreu após ser infectada por uma superbactéria em Nova Gales do Sul, na Austrália. Ela estava em sua casa, na cidade de Nowra, quando perdeu a sensibilidade das pernas e desmaiou. A jovem foi levada às pressas para o Shoalhaven District Memorial Hospital, onde permaneceu por 10 dias até ser transferida para o Hospital St George, em Sydney.

Já na capital, os médicos a colocaram em um coma induzido, enquanto realizavam exames. Para a surpresa da equipe, foram encontras uma série de buracos em seus pulmões. Então, a equipe compreendeu que ela havia sofrido uma infecção por um microrganismo resistente, mais especificamente o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, também conhecido como MRSA.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), esta bactéria possui resistência a diversos antibióticos e é conhecida por causar quadros graves, como foi o caso de Ashley, que também desenvolveu pneumonia.

“O médico parecia pensar que ela poderia ter tido pneumonia talvez algumas semanas antes de ir para o hospital, mas ela nunca foi tratada e obviamente não sabia que era pneumonia”, disse Shantelle Locke, prima de Ashley, em entrevista ao site Yahoo.

Shantelle também afirma que não havia "nenhum sinal claro" sobre o que ocorria com a prima. No entanto, ela conta que dias antes de ser levada ao hospital, a jovem de 29 anos se sentiu “um pouco mal”, com dores e muita letargia em seus movimentos. Além disso, apareceram furúnculos brancos pelo seu corpo.

“Ainda não tivemos tempo de processar isso. Ainda é um grande choque para todos nós. Honestamente, ainda estamos tentando aceitar isso enquanto planejamos o funeral dela”, Shantelle desabafou.

