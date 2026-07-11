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ATROPELAMENTO

Mulher morre atropelada por carro desgovernado na Zona Sul do Recife

Veículo atingiu a vítima após motorista ter sido baleado; ele também morreu

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Polícia segue em diligência para esclarecimento do casoPolícia segue em diligência para esclarecimento do caso - Foto: SDS/PE

Uma mulher de 43 anos foi vítima de atropelamento no Recife, precisamente na UR-01, Zona Sul do Recife, nesta sexta-feira (10), após ser atingida por um carro que saiu desgovernado em sua direção.

O condutor do veículo, um homem de 21 anos, sofreu disparos de arma de fogo, e morreu no interior do carro. O automóvel seguiu sem motorista e atingiu a mulher.

 

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Em nota, a  Polícia Civil de Pernambuco afirmou que o homem foi vítima de homicídio. Ainda de acordo com a corporação, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital, a mulher chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar.

Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito neste sábado (11).

Os disparos contra o condutor do veículo teriam sido efetuados por homens em uma moto.  As diligências acerca do caso seguem em andamento.

 

 

 

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