Mulher morre atropelada por carro e duas pessoas ficam feridas em Jaboatão; motorista foge

Uma mulher morreu atropelada por um carro, na manhã desta quinta-feira (2), no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O acidente aconteceu na PE-07, via conhecida como avenida General Manoel Rabelo, ao lado de uma maternidade e de uma igreja evangélica. O motorista fugiu, segundo a Polícia Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, além da vítima fatal, um homem e uma mulher ficaram feridos e foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento do Ibura, na Zona Sul do Recife, com queixas de dor intensa e ferimentos.

Os bombeiros foram chamados por volta das 5h30 para atuar no resgate e enviaram duas ambulâncias. Um intenso congestionamento se formou no local.

A Polícia Militar acionou agentes do 25º Batalhão para o local e isolou a área até a chegada dos órgãos competentes.

A corporação também informou que policiais seguem em diligências no objetivo de prender o motorista.

O corpo da mulher foi removido do local pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

