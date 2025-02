A- A+

MORTE TRÁGICA Mulher morre após ser atropelada por táxi na av. Mário Melo, no Recife Vítima morreu antes de receber atendimento do Samu

Uma mulher, identificada como Luciana Regina Cajaseiras, morreu após ser atropelada, na avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, na manhã desta quinta-feira (27).

De acordo com testemunhas, ela ia ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), de onde era funcionária.

A vítima andava de bicicleta numa ciclovia elevada da avenida Mário Melo, no sentido cidade, quando foi atropelada por um táxi.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, informou que a vítima morreu antes de receber qualquer atendimento.

A companheira da vítima, que não se identificou, e parentes dela estiveram no local do acidente, mas não quiseram gravar entrevista.

A via está sendo utilizada em mão única, por causa de obras no sentido oposto, que seria o correto, em dias normais, a ser utilizado pela vítima.

Como tudo aconteceu?

Segundo o servidor público Thiago Sabino, de 43 anos, Luciana utilizava capacete de proteção. Ela trafegava ao lado dele, próximo à pista, quando se desequilibrou e se chocou contra o carro, que não estava em alta velocidade.

“Não deu tempo de o motorista [do táxi] desviar, porque foi tudo muito rápido. Ela caiu, praticamente, em cima do carro e veio a óbito, infelizmente. O carro chegou a passar por cima dela”, detalha ele.

Equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), das polícia Militar e Civil, além do Instituto de Medicina Legal (IML) estão no local para realizarem os devidos procedimentos, até o recolhimento do corpo.

Engarrafamento

O trânsito na via é intenso, gerando congestionamentos para quem deseja sair do centro do Recife para outros bairros da cidade.

