Crime

Mulher morre baleada em praça da Zona Norte do Recife; Polícia investiga o crime

Caso aconteceu na noite desta segunda-feira (11), na Comunidade Cingapura, no bairro de Brejo de Beberibe

Vítima foi socorrida para a UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação / SES

Uma mulher de 32 anos foi morta a tiros em uma praça pública na Comunidade Cingapura, no bairro Brejo de Beberibe, na Zona Norte do Recife, na noite desta segunda-feira (11).

A vítima chegou a dar entrada na UPA de Nova Descoberta, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que uma equipe do 11º BPM foi acionada para verificar a ocorrência. 

A Polícia Civil informou que o crime foi registrado como homicídio e que segue investigando o caso.

 

