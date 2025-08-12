A- A+

Crime Mulher morre baleada em praça da Zona Norte do Recife; Polícia investiga o crime Caso aconteceu na noite desta segunda-feira (11), na Comunidade Cingapura, no bairro de Brejo de Beberibe

Uma mulher de 32 anos foi morta a tiros em uma praça pública na Comunidade Cingapura, no bairro Brejo de Beberibe, na Zona Norte do Recife, na noite desta segunda-feira (11).

A vítima chegou a dar entrada na UPA de Nova Descoberta, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que uma equipe do 11º BPM foi acionada para verificar a ocorrência.

A Polícia Civil informou que o crime foi registrado como homicídio e que segue investigando o caso.

