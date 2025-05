Sertão: mulher morre após colisão entre van e carro com integrante da banda Desejo de Menina

A- A+

Uma mulher de 33 anos morreu após a van onde ela estava ter sido atingida por um carro de luxo na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.



O carro envolvido na colisão era ocupado por um integrante da banda Desejo de Menina. A informação foi confirmada pelo grupo.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o sinistro de trânsito aconteceu por volta das 8h dessa segunda-feira (5), no km 116 da rodovia.



Segundo a corporação, o carro, modelo Evoque, atingiu a parte de trás da van, onde estavam 15 pessoas.



Com o impacto da batida, a van capotou, e o automóvel acabou descendo uma ribanceira às margens da rodovia.

Imagem mostra o veículo caído na ribanceira | Foto: PRF/Divulgação

De acordo com a PRF, sete pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

"No hospital de Lagoa Grande, a equipe constatou que uma das passageiras da van faleceu", destacou a corporação.

O condutor da Evoque, cujo nome não foi divulgado, teve lesões leves, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado, segundo informou a PRF.



A mulher que morreu após o acidente foi identificada como Thiara Freire, de 33 anos. Ela atuava como gerente de serviços do Banco do Brasil em Santa Maria da Boa Vista.



Nas redes sociais, o prefeito da cidade, George Duarte, publicou uma foto com a vítima e lamentou a morte.

"Além de colega de Banco do Brasil, Thiara foi uma amiga fiel, que sempre demonstrou caráter, companheirismo e, acima de tudo, amor por Santa Maria! Ela teve a sua vida ceifada no dia de hoje após um trágico acidente na BR-428. Deixa filha, admiradores e um enorme legado de trabalho em prol do BB e do povo boavistano. Sentiremos saudade. Descanse em paz, minha amiga! ", destacou o gestor.

A banda Desejo de Menina publicou uma nota oficial sobre o acidente, destando que o caso envolveu um de seus integrantes.

"A banda Desejo de Menina, mesmo ainda aguardando informações oficiais sobre o ocorrido, vem a público manifestar sua solidariedade a todos os envolvidos no lamentável acidente ocorrido nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025, na cidade de Santa Maria da Boa Vista/PE, que envolveu um de nossos integrantes. Permaneceremos à disposição para colaborar com tudo o que for necessário e estiver ao nosso alcance, a fim de minimizar os impactos dessa situação", afirma a nota.

A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com a banda e produtora musical para confirmar quem estava no veículo.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que também não divulgou nomes, informou que registrou a ocorrência de acidente de trânsito com morte por meio da Delegacia da 210ª Circunscrição, de Santa Maria da Boa Vista.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", destacou a PCPE.

Veja também