Uma mulher de 43 anos morreu e a filha, de 8, ficou ferida após serem atropeladas por um motociclista em uma avenida em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente aconteceu nessa segunda-feira (17), por volta das 12h, na avenida Belmino Correia, uma das principais da cidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mulher e a filha atravessam a pista e são atropeladas por um motociclista que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas na via.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi socorrida pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, mas não resistiu ao ferimentos e morreu durante o trajeto.

Já a criança foi levada para o Hospital da Restauração, na área central da capital, onde passou por exames. De acordo com a unidade de saúde, a menina está bem, mas permanece em observação.

O motociclista, de 35 anos, que não teve o nome divulgado, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado consciente para um hospital particular no Recife. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

