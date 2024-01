Mulher morre e outra fica ferida após quadriciclo em que estavam cair de falésia na praia de Pipa

A- A+

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após o quadriciclo em que estavam despencar de cima de uma falésia na praia de Pipa, no município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. O acidente aconteceu por volta das 16h40 dessa quarta-feira (17).

As vítimas foram identificadas como Ana Carla Silva de Oliveira, de 31 anos, que morreu no local, e sua cunhada, de 29 anos, - cujo nome não foi divulgado -, socorrida de helicóptero para um pronto-socorro e encaminhada para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, onde permanece internada. O estado de saúde dela não foi informado.

Ana Carla Silva não resistiu e faleceu ainda no local | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ana Carla era de Roraima e estava no Rio Grande do Norte com familiares. A vítima era servidora da Assembleia Legislativa de Roraima, que emitiu uma nota lamentando o fato.

"A Mesa Diretora, demais parlamentares e servidores, em especial do gabinete do deputado Dr. Cláudio Cirurgião, colegas de Ana Carla, prestam condolências e solidariedade a familiares e amigos neste momento difícil", diz a nota.

Por meio de nota, a prefeitura de Tibau do Sul também lamentou o ocorrido e informou que vai instaurar um processo administrativo para apurar o ocorrido.

"A atividade de quadriciclo possui legislação regulamentadora, de acordo com Lei Municipal 727 de 12 de novembro de 2021. Em face ao acidente, a prefeitura irá instaurar um processo administrativo com vistas a apurar os fatos ocorridos e sendo o caso, apontar a responsabilidade", informou a gestão.

Veja também

INVESTIGAÇÃO MPF abre inquérito contra rede social Kwai por conteúdo falso