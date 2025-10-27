Seg, 27 de Outubro

ACIDENTE

Agreste: mulher morre eletrocutada durante limpeza de placas solares em Panelas

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, ela manuseava uma haste metálica quando encostou em fiação de média tensão

A mulher manuseava uma haste metálica no momento da ocorrênciaA mulher manuseava uma haste metálica no momento da ocorrência - Foto: Redes sociais/Reprodução

Uma mulher de 59 anos morreu eletrocutada nesse domingo (26), no município de Panelas, no Agreste de Pernambuco, após encostar acidentalmente na fiação de média tensão.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, a mulher, identificada como Zilca Araújo da Silva, manuseava uma haste metálica no momento da ocorrência.

Ela estaria realizando a limpeza de placas solares quando encostou, de forma acidental, na fiação de média tensão. O corpo dela foi localizado na laje do imóvel.

Técnicos da Neoenergia foram enviados ao local e constataram que a rede de distribuição está dentro dos padrões estabelecidos pelas normas do setor elétrico nacional.

A distribuidora reforça a importância de manter a distância mínima de 2,5 metros da fiação elétrica. 

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como ocorrência de "morte a esclarecer sem indício de crime" e será investigado pela 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.

