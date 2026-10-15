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Recife Mulher morre em acidente entre carro e carreta na BR 232, no Curado A suspeita é de que o carro tenha feito uma manobra arriscada quando foi atingido por uma pela carreta

Na tarde desta quinta-feira (15), uma mulher morreu após uma colisão entre um carro e uma carreta na BR 232, no Curado, Zona Oeste do Recife.

O acidente aconteceu por volta das 14h50, no sentido capital do Km 6,5 da rodovia.

A vítima estava no banco de trás do carro e faleceu no local. Outras duas pessoas, o motorista e uma passageira, que estavam nos bancos da frente do carro, ficaram feridas. Ambos feridos foram encaminhados para uma unidade de saúde.

O motorista da carreta não se feriu.

Ambos condutores realizaram o teste do bafômetro, que deu resultado normal.

O acidente aconteceu por volta das 14h50 e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que um carro estava fazendo uma manobra arriscada na rodovia para acessar um retorno, quando foi atingido por uma carreta que trafegava pela pista.

Ao tentar desviar, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e tombou sobre o carro.

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