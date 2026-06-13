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TRAGÉDIA

Mulher morre em Limeira (SP) ao ser jogada de ponte sem corda de proteção

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local

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Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, morta após ser lançada em rope jump sem cordaMaria Eduarda Rodrigues de Freitas, morta após ser lançada em rope jump sem corda - Foto: Reprodução/Instagram

Uma mulher morreu neste sábado, 13, em Limeira, no interior de São Paulo, ao ser jogada de uma ponte sem corda de proteção. Ela praticava o esporte radical conhecido como "rope jumping", similar ao "bungee jumping", em que a pessoa salta presa por uma corda. O caso ocorreu na trilha da Ponte do Esqueleto.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento da queda. A vítima é carregada, de bruços, por dois instrutores enquanto um terceiro observa. A corda de proteção aparece no chão, sem estar presa à mulher. Pouco antes de os instrutores a lançarem, alguém que não aparece nas imagens pergunta: "É a corda né?".

Depois que a mulher é jogada da ponte, a pessoa que grava o vídeo grita: "Gente, a corda!". Ela filma o equipamento de proteção que ficou no chão.

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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência a partir das 9h55. O caso foi registrado pela Polícia Civil.

Os instrutores que aparecem no vídeo usam camisas com os nomes das empresas Entre Cordas e Ih Voei. A reportagem tentou contato com as duas, mas não teve resposta até a publicação deste texto

Em perfis nas redes sociais, os instrutores registravam vários saltos de rope jumping, inclusive com crianças. Em dezembro de 2025, o salto com a Entre Cordas custava R$ 130.

O Estadão tentou contato com a prefeitura de Limeira, mas não teve resposta. O espaço segue aberto para manifestações da prefeitura e das empresas.

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