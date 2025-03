A- A+

RECIFE Recife: publicitária morre após moto colidir com grade de proteção de ponte no Parnamirim Vítima era designer, fotógrafa e publicitária, além de skatista

Uma mulher de 27 anos morreu, na madrugada de segunda-feira (10), após perder o controle da moto que pilotava colidir com a grade de proteção de uma ponte, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife.

Identificada como Tharcyana Augusta Barreto da Silva, a mulher morreu ainda no local, que dá acesso à rua João Tude de Melo, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima era designer, fotógrafa e publicitária, além de skatista. A morte de Tharcyana foi lamentada por outros praticantes do esporte, nas redes sociais.

Em sua página no Instagram, Tharcyanna compartilhava momentos no skate. Ela era diretora da Praza Skate Park, uma pista localizada embaixo do viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Com ela, estava um homem de 32 anos, que foi socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana. O estado de saúde dele não foi informado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Central de Plantões da Capital (Ceplanc) como "morte a esclarecer". Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar a ocorrência.



A Praza Skate Park informou que o enterro de Tharcyanna será nesta terça-feira (11), às 10h, no Cemitério Municipal de Camaragibe, na RMR.

