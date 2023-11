A- A+

AFOGAMENTO Mulher morre vítima de afogamento neste domingo (26), nas imediações do Edf. Acaiaca em Boa Viagem Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã, assim como o Samu, que constatou o óbito

Uma mulher foi vítima de afogamento na manhã deste domingo (26), na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, nas imediações do Edifício Acaiaca.



De acordo com relatos de comerciantes e populares, a vítima aparentava ter 45 anos, era catadora de latas e vivia em situação de rua na região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 7h e, ao localizar a mulher, com o Samu também presente no local, o óbito foi confirmado.



Ainda de acordo com testemunhas, uma movimentação incomum foi vista logo cedo, no mar. “A maré estava alta, mas abaixando. Talvez, o corpo dela estava sendo puxado pra dentro porque estava lá embaixo, distante”, conta uma testemunha que não quis se identificar.



O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Santo Amaro, área central do Recife.

Veja também

GUERRA Nova troca entre Israel e Hamas liberta 13 israelenses e 39 palestinos