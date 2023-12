Mulher morta em acidente na Madalena era ex-produtora de cantor de brega

A- A+

A motorista de aplicativo Emilly Matias, de 25 anos, morta em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (4) no cruzamento da Avenida Visconde de Albuquerque com a Rua José Osório, na Madalena, Zona Oeste do Recife, era ex-produtora de um cantor de brega famoso de Pernambuco.

Ela atuou na produção do cantor Paulinho César, enquanto seguia carreira solo, após sair da Banda Swing do Amor. Ela passou um ano e meio cuidando dos trabalhos artísticos e administrativos dele. Hoje, o cantor está à frente da Banda Novo Swing.

Segundo o artista, de 41 anos, titular do grupo, que está no IML junto à família de Emily Matias, a mulher havia saído do grupo para seguir a carreira de motorista de aplicativo, mas havia recebido um convite para regressar aos trabalhos musicais com o novo conjunto. Ele conversou com a imprensa e exaltou a responsabilidade dela.

“Eu só tenho que agradecer por tudo que ela fez por mim e pela banda. Foi sempre dedicada à família. Desde quando eu a conheci, eu nunca vi a Emilly fazer nenhuma brutalidade dirigindo o carro, nunca ouvi falar disso. Ela sempre foi uma menina prudente e sempre dirigia pra gente com muita cautela”, esclareceu.

“A gente estava conversando, tentando conversar, porque passamos um tempo afastados, por conta dos trabalhos dela. Mas estávamos sempre em busca dessa proposta para poder voltar a trabalhar conosco também”, destacou.

Emilly morava no bairro de Caetés I, em Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife (RMR). A mãe dela, Elane Matias, 44, quando soube da notícia, por volta das 8h, passou mal, com picos de pressão, e foi socorrida para a UPA de Cruz de Rebouças, em Igarassu, também na RMR.

No IML, a irmã de Emilly, Eliane Matias, abalada, esperava familiares para o reconhecimento e liberação do corpo.

Uma amiga da família, que não quis ser identificada, afirmou que a condutora do Ford Ka vermelho não havia ingerido bebida alcoólica e ressaltou a responsabilidade que ela tinha com o trabalho.

Segundo a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração (HR), para onde o condutor do caminhão foi socorrido com uma lesão em um dos braços, o estado de saúde do paciente é estável.

O passageiro, que estava no Ford Ka e que também morreu após o acidente, tem 39 anos e não teve o nome divulgado. Ele não possuía qualquer relação com a família de Emilly Matias, segundo a irmã da condutora.

