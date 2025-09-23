A- A+

VIOLÊNCIA Mulher é encontrada morta com sinais de esmagamento em motel de Paulista Homem que estava com a vítima foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Uma mulher não identificada foi encontrada morta em cima da cama de um motel que fica às margens da PE-022, no bairro do Nobre, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. O caso teria acontecido nas primeiras horas desta terça-feira (23).

Informações policiais indicam que a vítima, de aproximadamente 20 anos, e um estudante de engenharia de 25 anos deram entrada no estabelecimento na noite de segunda-feira (22).

Uma câmera de segurança do motel registrou esse momento. Durante a madrugada, eles pediram um lanche e, na parte da manhã, o homem saiu sozinho e pagou a conta via Pix.

O encontro inesperado

Na saída, ele teria dito na recepção que a mulher estava dormindo e que os funcionários podiam ligar para o quarto somente às 9h. Assim foi feito, mas ninguém atendeu a ligação.

Uma funcionária abriu a porta, chegou ao local e se deparou com a cena de terror. Ela encontrou a mulher morta na cama, sem roupa da cintura para baixo, com sinais de esmagamento e um controle remoto introduzido na região anal.

A Polícia Militar de Pernambuco foi prontamente acionada. A ocorrência foi atendida pelo 17º Batalhão que cuida da área. Agentes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram no local.

O acompanhante da vítima foi encontrado no trabalho, em Jaboatão dos Guararapes, e foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que fica no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, onde segue preso.

Suspeito ouvido

Em depoimento, o homem disse que não conhecia a mulher e que a encontrou na madrugada. O suspeito contou ainda que eles chegaram ao local às 4h e usaram drogas.

Quando os entorpecentes acabaram, o casal teria utilizado um remédio que atua no sistema nervoso central com efeitos ansiolíticos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares e sedativos.

O suspeito teria revelado ainda que os dois dormiram juntos e que, quando acordou, a mulher estava morta e ensanguentava em cima dele, com o controle já inserido na região anal.

O suspeito disse que eles não teriam tido qualquer tipo de desavença, que tudo estava bem e que não se lembrava de mais nada. O estudante de engenharia possui passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas e outros crimes.

O que diz a PCPE?

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco ainda não se pronunciou.

