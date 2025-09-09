A- A+

Fraude Mulher nos EUA é acusada de registrar sua cadela para votar Laura Yourex publicou uma foto em suas redes sociais mostrando sua cadela, Maya Jean, com um adesivo "Eu votei" após uma eleição regional na Califórnia em 2021

Uma mulher americana acusada de registrar sua cadela para votar compareceu ao tribunal nesta terça-feira (9) para enfrentar as acusações que poderiam levar a uma pena de prisão de seis anos.

Laura Yourex publicou uma foto em suas redes sociais mostrando sua cadela, Maya Jean, com um adesivo "Eu votei" após uma eleição regional na Califórnia em 2021.

Outra publicação de outubro de 2024 mostrava uma foto da coleira de Maya e o boletim de voto com a legenda "Maya ainda recebe sua cédula", apesar de a mascote já ter falecido.

Yourex, de 62 anos e residente de Costa Mesa, próximo a Los Angeles, denunciou a si própria sobre a suposta fraude eleitoral no ano passado.

O promotor distrital investigou o caso e Yourex foi acusada de perjúrio, de buscar ou oferecer um documento falso ou adulterado, de dois atos de votação sem autorização e de registrar uma pessoa inexistente para votar.

Após uma breve apresentação no tribunal na terça-feira, o advogado de Yourex disse aos jornalistas que sua cliente tentava demonstrar o que considerava uma falha no sistema eleitoral americano.



"Laura Yourex lamenta sinceramente sua tentativa desajeitada de expor irregularidades em nosso sistema de votação, ao tentar provar com uma demonstração que até mesmo um cão pode ser registrado para votar", disse Jaime Coulter à imprensa.

"A senhora Yourex não evitou assumir sua responsabilidade pessoal, sendo que ela mesma informou o caso ao registro eleitoral do condado de Orange, com a intenção de que fosse investigado e, em última análise, que nosso sistema eleitoral fosse melhorado".

De acordo com a lei eleitoral da Califórnia, os cidadãos podem se registrar para votar ao apresentar uma declaração juramentada, assinada sob pena de perjúrio, com seus dados pessoais e sua preferência partidária.

"Não se exige prova de residência ou identificação dos cidadãos que se registram para votar nas eleições regionais nem para apresentar um boletim de voto nas eleições regionais", afirmou um comunicado da promotoria do condado de Orange.

"Mas a prova de residência é exigida para os eleitores que votam pela primeira vez em uma eleição federal".

"Consequentemente, o boletim apresentado por Maya Jean nas primárias de 2022 foi questionado e rejeitado".

A segurança do sistema eleitoral dos Estados Unidos se tornou um tema sensível recentemente, com membros do partido republicano afirmando, sem evidências, que o registro está repleto de mortos e estrangeiros.

Estudos e análises independentes não conseguiram conter as alegações, que o presidente Donald Trump amplifica para aumentar a desconfiança no sistema, apesar de os votos o terem favorecido.

Veja também