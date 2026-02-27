Sex, 27 de Fevereiro

CHUVAS EM MG

Mulher passa 3h agarrada a poste em enxurrada de MG: 'Vi minha cachorrinha indo embora na água'

A mulher é dona de um restaurante, que ficou destruído após o temporal

Após se segurar por três horas no poste, Edna foi resgatada sob aplausos dos vizinhosApós se segurar por três horas no poste, Edna foi resgatada sob aplausos dos vizinhos - Foto: Redes sociais/Reprodução

Uma mulher foi resgatada por vizinhos na madrugada de terça-feira (24), após ficar três horas agarrada a um poste durante o temporal que atingiu Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, no início da semana, e provocou pelo menos seis mortes.

A empreendedora Edna de Almeida Silva, de 56 anos, afirmou em entrevista ao jornal MG1, da TV Globo, que dormia em sua casa com o namorado, Luciano Franklin Fernandes, de 50, e o filho, Bruno, de 31, quando a chuva começou a ganhar força. Ela contou que acordou com a ligação de um vizinho, por volta da 1h de terça-feira, avisando que a água havia invadido a garagem da casa.

Edna disse que acordou Fernandes e os dois foram até a garagem para tentar tirar os carros, mas, ao chegaram ao local, encontraram a água na altura das rodas dos veículos. Ao retornarem para dentro de casa, a água já havia invadido o imóvel. Ela acordou o filho, que tentou acionar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros em busca de ajuda.

"A água subiu muito rápido, deu um estouro e eu fui lançada", contou. 'Fiquei submersa, mas não sei nadar, não sei sair da água, e a única coisa que me veio à mente foi pedir a Deus para não me deixar morrer afogada."

A empreendedora afirmou que começou a procurar algo para se agarrar e conseguir colocar a cabeça fora da água. "Eu encostei em uma coisa redonda e pensei: 'É um poste'. Foi aí que entendi que não estava mais dentro de casa e me agarrei nesse poste", relatou. Para conseguir subir até a superfície, ela disse que apoiou os pés em entulhos arrastados pela enxurrada.

"Olhei para frente e vi meu filho agarrado a uma grade. Vi minha cachorrinha passando na enchente, indo embora, e eu agarrada ali, sem poder fazer nada", disse. "Ali eu via passar móveis, carros, botijões... eu via as coisas da minha casa passando."

Ela afirmou que o Corpo de Bombeiros tentou resgatá-la com um bote e uma moto aquática, mas, devido à força da correnteza, os veículos não conseguiram chegar até onde ela estava. Nesse período, um homem conseguiu se aproximar de uma janela e jogar uma corda com um nó, para ajudá-la a se manter próxima ao poste

Após mais de três horas, quando a água começou a baixar, Edna foi resgatada por alguns vizinhos através de uma janela. Apesar da situação extrema, ela sofreu apenas hematomas e escoriações pelo corpo.

O namorado dela também foi levado pela enxurrada e é um dos dois desaparecidos em Ubá.

A mulher é dona de um restaurante, que ficou destruído após o temporal. Para ajudá-la a reconstruir o negócio, amigos e familiares organizaram uma vaquinha online que, até a manhã desta sexta-feira, 27, já havia arrecadado mais de R$ 160 mil.

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata de Minas Gerais já deixaram mais de 60 mortos em Ubá e Juiz de Fora. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém, nesta sexta-feira, o alerta vermelho de grande perigo para acumulados de chuva na região, incluindo as duas cidades. O aviso indica possibilidade de volume de chuva superior a 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros por dia, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

