Mulher perde parcialmente a visão após infecção por lente de contato

Uma mulher de 53 anos em Nova York perdeu quase toda a visão do olho direito devido a um erro frequente entre usuários de piscinas. De acordo com o jornal britânico The Sun, seu caso gerou alerta após o desenvolvimento de uma rara infecção ocular causada por parasitas microscópicos.

Maureen Cronin, ex-executiva de comunicação e salva-vidas em Rockville Centre, começou a sentir desconforto no olho direito após dar aulas de natação para crianças em piscinas particulares em junho de 2024.

Como fazia há anos, usava lentes de contato enquanto nadava. Dias depois, sentiu como se tivesse um cílio ou um grão de areia preso no olho. O que parecia ser uma simples irritação se transformou em uma dor insuportável.

Após várias consultas médicas, foi diagnosticada erroneamente com uma laceração na córnea e, depois, com uma infecção ocular por herpes, recebendo diferentes tratamentos sem melhora. Finalmente, em agosto, um oftalmologista identificou a verdadeira causa: ceratite por Acanthamoeba, uma infecção parasitária que ataca a córnea e está relacionada ao uso de lentes de contato na água.

Risco de cegueira

Cronin foi hospitalizada no Hospital Universitário Stony Brook por 48 dias e passou por um transplante de córnea em setembro de 2024. No entanto, seu corpo rejeitou o transplante e, devido ao uso prolongado de colírios com esteroides para aliviar a dor, ela também desenvolveu glaucoma.

Ela perdeu quase completamente a visão do olho direito e aguarda um segundo transplante, que pode ajudar a recuperar parte de sua capacidade visual.

"Eu não sabia que não deveria usar lentes na água", afirmou Cronin, que nunca foi alertada sobre os riscos de nadar com lentes de contato, segundo o Daily Mail.

"Eu ensinava as crianças a perder o medo da água, então precisava mergulhar constantemente", declarou.

"Não sabia que não deveria usar lentes na piscina. Eu tirava os óculos para mostrar como mergulhar e achava que estava tudo bem."

Após sua experiência, agora usa óculos de natação até mesmo para tomar banho e se tornou uma ativista na prevenção de infecções oculares.

"Se alguém usa lentes de contato, recomendo que nunca as use na água", alertou. Cronin fez um apelo ao autocuidado em sua rede social, Facebook, ressaltando o quanto o tratamento tem sido doloroso.

Um perigo pouco conhecido

De acordo com a Clínica Cleveland, a ceratite por Acanthamoeba é uma infecção grave da córnea causada por um microrganismo unicelular encontrado na água, no solo e no ar. Embora o parasita seja comum no ambiente, ele pode causar uma infecção ocular severa ao entrar em contato com a córnea por meio de lentes de contato contaminadas.

Os sintomas incluem:

Dor ocular intensa

Sensação de algo preso no olho

Lacrimejamento excessivo

Sensibilidade à luz

Vermelhidão

Córneas opacas com anéis visíveis em sua superfície

Visão borrada

Se não tratada a tempo, a infecção pode se espalhar para camadas mais profundas do olho e causar cegueira permanente. As lentes de contato são uma alternativa prática e estética aos óculos tradicionais, mas seu uso exige cuidados para evitar riscos à saúde ocular.

Agora, Cronin aguarda seu segundo transplante de córnea, na esperança de recuperar parte de sua visão.

