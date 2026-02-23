A- A+

SAÚDE Mulher perde pés e mãos após sepse causada por lambida de cachorro Bactérias presentes na boca de cães normalmente não causam problemas, mas, em situações raras, podem provocar infecções graves

Manjit Sangha, de 56 anos, voltava do trabalho em um domingo à tarde quando se sentiu mal. No dia seguinte, estava inconsciente. Mãos e pés gelados, lábios arroxeados e não conseguia respirar direito. Segundo seu marido, Kam Sangha, no dia anterior ela estava bem, brincando com o cachorro, no domingo foi trabalhar, mas na segunda já estava em coma no hospital.

Segundo os médicos, ela foi diagnosticada com choque séptico, uma complicação séria que acontece quando o corpo reage de forma exagerada a uma infecção, e que poderia ter sido causada por algo tão inocente quanto uma lambida do cachorro em um pequeno corte ou arranhão.

Bactérias presentes na boca de cães normalmente não causam problemas, mas, em situações raras, podem entrar na corrente sanguínea por meio de ferimentos e provocar infecções graves — o que pode ter acontecido com o caso de Sangha.

O coração de Sangha parou seis vezes enquanto ele estava na UTI do hospital e, para salvar a vida da mulher, os médicos tiveram que amputar ambas as pernas abaixo do joelho, bem como ambas as mãos.





A ex-funcionária de farmácia também perdeu o baço, lutou contra uma pneumonia e desenvolveu cálculos biliares, que, segundo lhe disseram, poderiam exigir mais cirurgias.

O que é choque séptico?

O choque séptico é uma condição médica grave em que a pressão arterial do indivíduo cai de forma significativa e leva à falência dos órgãos. Ela é a fase mais grave de um quadro de sepse, quando uma infecção se espalha rapidamente pelo corpo e causa uma resposta inflamatória generalizada no organismo.

Segundo um artigo do professor da Universidade de Stanford Joseph Forrester, publicado no Manual MSD, a causa mais comum de uma sepse é uma infecção bacteriana. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a síndrome é uma das principais causas de morte no mundo.

Idosos, crianças, pessoas hospitalizadas ou com doenças crônicas e aquelas com sistemas imunológicos frágeis constituem os grupos de risco. A OMS alerta que a maioria dos casos da síndrome pode ser evitada com cuidados simples, como lavar as mãos com água e sabão, manter a carteira de vacinação em dia e evitar o uso indiscriminado de antibióticos.

Manjit Sangha ficou 32 semanas internada no hospital. Os médicos e a própria família a desacreditaram diversas vezes, mas ela teve alta, voltou para casa e agora se recupera. A família agora está angariando fundos para próteses avançadas, incluindo possivelmente mãos robóticas, que, segundo eles, podem custar dezenas de milhares de libras.

Até o momento, eles arrecadaram mais de 22.000 libras por meio de uma página no GoFundMe e de uma ação de arrecadação de fundos no antigo serviço de Sangha.

