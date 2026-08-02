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RECIFE Mulher prende dedo em caixa eletrônico e é socorrida pelos bombeiros, no Recife Resgate foi conduzido pela corporação, ao lado do Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu)

Uma mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) após prender o dedo no compartimento de depósito de cédulas de um caixa eletrônico. O caso aconteceu na tarde desse sábado (1º), na Rua Padre Lemos, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

Por meio de nota, a corporação informou que a vitima, que naõ teve nome ou idade revelados, prendeu o dedo médio da mão esquerda na máquina. Questionado, o Corpo de Bombeiros não soube informar o que causou o incidente.

"Foram empregadas viaturas de salvamento e resgate, além do Oficial de Operações. As equipes realizaram a liberação segura do membro utilizando técnicas de salvamento e ferramentas manuais, com apoio do Samu durante o atendimento", completou a corporação.

Depois do resgate, a vítima foi conduzida para uma unidade de saúde para avaliação médica. Como a mulher não foi identificada, não é possível atestar seu estado de saúde.

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