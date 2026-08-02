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RECIFE

Mulher prende dedo em caixa eletrônico e é socorrida pelos bombeiros, no Recife

Resgate foi conduzido pela corporação, ao lado do Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu)

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Mulher prende dedo em caixa eletrônico e é socorrida pelos bombeiros, no RecifeMulher prende dedo em caixa eletrônico e é socorrida pelos bombeiros, no Recife - Foto: CBMPE/Divulgação

Uma mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) após prender o dedo no compartimento de depósito de cédulas de um caixa eletrônico. O caso aconteceu na tarde desse sábado (1º), na Rua Padre Lemos, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

Por meio de nota, a corporação informou que a vitima, que naõ teve nome ou idade revelados, prendeu o dedo médio da mão esquerda na máquina. Questionado, o Corpo de Bombeiros não soube informar o que causou o incidente.

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"Foram empregadas viaturas de salvamento e resgate, além do Oficial de Operações. As equipes realizaram a liberação segura do membro utilizando técnicas de salvamento e ferramentas manuais, com apoio do Samu durante o atendimento", completou a corporação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Depois do resgate, a vítima foi conduzida para uma unidade de saúde para avaliação médica. Como a mulher não foi identificada, não é possível atestar seu estado de saúde.

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