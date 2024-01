Mulher processa dentista após fazer 4 canais, 8 coroas e 20 obturações em apenas uma consulta

A- A+

Uma mulher do estado americano de Minnesota, que disse ter recebido quatro tratamentos de canal, oito coroas dentárias e 20 obturações em uma única visita ao consultório de um dentista processou-o por negligência, alegando que ele causou sua desfiguração.

A paciente, Kathleen Wilson, do condado de Hennepin, Minnesota, entrou com a ação em 21 de dezembro no Tribunal Distrital, contra o dentista Kevin Molldrem, da Molldrem Family Dentistry em Eden Prairie, Minnesota, referente à visita de julho de 2020, que ela disse ter-lhe causado lesões significativos. O caso foi relatado na semana passada pelo jornal americano The Star Tribune.

Wilson disse na ação judicial que perdeu renda por causa do tratamento odontológico e que, como resultado, sofreu “dor e sofrimento, constrangimento, sofrimento emocional e desfiguração”. Não está claro no processo qual é a ocupação da paciente.

Procurado, o advogado de Wilson não respondeu para mais comentários. Molldrem também não respondeu a um pedido de comentário.

Em seu site, Molldrem disse que abriu seu consultório em Eden Prairie, Minnesota, “para fornecer aos outros o tipo de atendimento odontológico que eu gostaria para minha própria família”.

De acordo com a ação, Wilson recebeu atendimento odontológico do Molldrem de 7 a 21 de julho de 2020.Durante uma dessas visitas, o dentista fez 8 coroas, quatro canais radiculares e 20 restaurações, “realizando este trabalho de forma inadequada”, de acordo com a denúncia.

Wilson também alegou que o dentista havia fornecido “quantidades de anestesia bem acima da dosagem recomendada” e que havia falsificado registros médicos relativos à quantidade de anestésico administrada a ela.

"Este trabalho negligente causou ferimentos significativos" à Wilson, afirmou o processo, observando que o dentista falhou “em criar um plano de cuidados que abordaria efetivamente a cárie e a dissolução dentária”.

A equipe jurídica de Wilson contratou o dentista Avrum Goldstein, de Naples, na Flórida, para revisar seu trabalho odontológico e fornecer uma opinião especializada, em uma declaração de nove páginas apresentada em novembro. Seu relatório identificou várias violações cometidas por Molldrem, como tentar restaurar todos os dentes em uma visita.

Quase todos os dentes de Wilson apresentavam cáries ou erosão, disse o relatório. "Restaurar todos os dentes não ajuda em nada a sua suscetibilidade à doença, a probabilidade de ela continuar e a possibilidade de que seus dentes sejam perdidos”, escreveu Goldstein.

Ele acrescentou que é impossível concluir tanto trabalho odontológico "em uma única consulta se cada um desses procedimentos for feito corretamente".

Após sua última consulta com Molldrem em julho de 2020, Wilson foi várias vezes a outro consultório odontológico, Lake Minnetonka Dental em Wayzata, Minnesota, para ser tratada devido à perda de restaurações dentárias e cáries recorrentes, escreveu o especialista em seu relatório.

Wilson também recebeu tratamento na Faculdade de Odontologia da Universidade de Minnesota de maio a setembro de 2022 para reparar e substituir as restaurações “na tentativa de estabilizar sua boca”, disse o relatório.

Wilson está pedindo mais de US$ 50 mil por danos, de acordo com o processo. A American Dental Association não quis comentar o caso.

"A American Dental Association está ciente das notícias recentes e não pode comentar, uma vez que a Associação não tem todos os detalhes e fatos específicos do caso”, disse Corinne Racine, porta-voz da organização, em comunicado enviado por e-mail.

“Os dentistas devem usar o seu melhor julgamento profissional em todas as decisões de tratamento. A segurança e o conforto do paciente são de suma importância.”

