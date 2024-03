A- A+

eua Mulher quase teve o pé amputado depois que um pequeno corte no dedo do pé apodreceu a carne Sela Serafin, de 23 anos, sofreu um quadro de sepse após ser infectada por uma bactéria

Uma moradora da Califórnia, nos Estados Unidos, quase perdeu uma de suas pernas ao ser diagnosticada com fasceíte necrosante, uma infecção muito rara e potencialmente fatal, por conta de um pequeno ferimento no seu pé direito.

Sela Serafin, de 23 anos, não estava realmente preocupada com o machucado até o momento que as coisas pioraram. A californiana afirma que utilizava um anti-séptico suave no corte todos os dias, mas não mantinha seco nem usava pomada antibacteriana.

Depois de um tempo, ela teve sintomas como sensação extremamente cansada e fatigada, ansiedade, frio constante e tonturas. Sela concluiu que tudo poderia estar ligado ao estresse do fim de período na universidade. Até notar o grande inchaço no seu pé, acompanhado de um tom avermelhado.

Ao decidir fazer exames médicos, manchas amareladas se espalharam pelo local onde antes havia apenas o corte. Algumas até mesmo se tornando pretas. Quando os exames ficaram prontos, ela foi chamada de volta ao hospital com urgência.

Sela foi internada na UTI, diagnosticada com sepse, uma complicação potencialmente fatal causada por uma infecção, e recebeu antibióticos intensos por via intravenosa. Um podólogo especialista, a explicou mais tarde que ela foi infectada com fasceíte necrosante, conhecida como "doença comedora de carne". Uma bactéria pode ter entrado no seu organismo através do pequeno machucado no seu pé.

Nas semanas seguintes, a estudante precisou passar por três cirurgias para que sua perna direita fosse salva de uma possível amputação. Ao fim, todas foram bem sucedidas e os médicos conseguiram retirar toda a parte apodrecida do seu pé antes que fosse tarde demais.

"Eu estava magra e sem músculos, pois não conseguia sair da cama. Eu não tinha forças nem para conseguir sentar. Até perdi 70% do meu cabelo devido à sepse. Foi horrível. Eu era muito ativa antes e isso virou minha vida completamente de cabeça para baixo”, ela afirma.

