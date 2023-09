Mulher que caiu de brinquedo no Mirabilandia passa por cirurgia e pode ser transferida de hospital

A- A+

A mulher que ficou ferida após ser arremessada de um brinquedo em funcionamento do parque Mirabilandia, em Olinda, passou por uma cirurgia no cérebro. Dávine Leandro Muniz Cordeiro, de 34 anos, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR), na região central do Recife.

Ricardo Lima, primo da vítima, falou em entrevista coletiva realizada em frente ao HR. “Conversei com as médicas que estão no plantão da UTI. Elas informaram que, no procedimento que foi realizado nessa madrugada, eles fizeram uma drenagem no coágulos e também uma descompressão no cérebro e, com isso, melhorou bastante a situação”, informou.

Ainda de acordo com Ricardo, as médicas afirmaram que, com a estabilização do quadro clínico, será possível realizar a transferência de Dávine para um hospital particular. A mudança foi sugerida pelo Mirabilândia, que prometeu custear o tratamento médico da professora de inglês.





“A gente precisa que ela saia daqui para uma unidade que tenha um suporte de neurocirurgiões 24 horas no próprio hospital, para que, caso haja alguma intercorrência, o tempo de resposta seja o mínimo possível", disse o primo.

Dávine despencou do brinquedo Wave Swinger, na tarde desta sexta-feira (22). Uma das cordas de sustentação da atração se rompeu, arremessando a professora. Ela teve fraturas pelo corpo e traumatismo cranioencefálico.



O Mirabilandia, parque onde o acidente ocorreu, foi interditado pelo Procon-PE na noite desta sexta-feira. Agora, o parque tem prazo de cinco dias para apresentar um relatório contendo a manutenção periódica de todos os brinquedos lá instalados.



