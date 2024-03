A- A+

RIO DE JANEIRO Mulher que deixou ônibus minutos antes do sequestro na Novo Rio relembra episódio: ''Nasci de novo'' Passageiros foram mantidos reféns por cerca de três horas

A juiz-forana Daiana Carelli era uma das passageiras do ônibus onde 17 pessoas foram feitas reféns na rodoviária Novo Rio, nesta terça-feira (12). A mulher de 34 anos conseguiu deixar o veículo antes que o sequestro tivesse início e relatou em suas redes sociais como foi o episódio. Os passageiros foram mantidos reféns por cerca de três horas.

— Só para avisar vocês que eu estou bem. Eu saí minutos antes do cara atirar dentro do ônibus — diz Carelli em um vídeo publicado nos stories em sua conta no Instagram.

Daiana Carelli publicou uma foto em suas redes sociais na qual aparece escreveu: "12 de março de 2024, nasci de novo. Estava dentro do ônibus indo para Juiz de Fora e um cara começou a atirar dentro do ônibus..."

Segundo Carelli, o ônibus quebrou, e ela, por conta do calor, optou por deixar o veículo e esperar do lado de fora.

— Tirei uma foto para mandar para um amigo, e eu só vi os tiros comendo lá dentro, o vidro quebrando. Deu tempo de correr. E aí eu deitei na primeira rampa que tinha. Passou um tempinho e a polícia chegou e teve uma nova troca de tiros — conta ela na gravação

— Foi loucura. Estou muito grata a Deus por ter saído naquela hora. Foram feitos 17 reféns e eu poderia estar lá dentro.

