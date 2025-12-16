Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
POLÍCIA

Mulher é presa após depredar presépio instalado há dois dias em Igarassu

Crime aconteceu na madrugada da segunda-feira (15) e foi capturado pelas câmeras de segurança do local

Reportar Erro
Mulher que depredou presépio da prefeitura de Igarassu é presaMulher que depredou presépio da prefeitura de Igarassu é presa - Foto: Prefeitura de Igarassu/Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante após depredar elementos de um presépio montado na Praça da Bandeira, frente à prefeitura de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A lapinha havia sido instalada no sábado (13), como parte das celebrações de Natal da cidade. O presépio representa o nascimento de Jesus Cristo e é um símbolo natalino e cristão.

Leia também

• Facepe prorroga inscrições para terceira edição do Programa Centelha Pernambuco

• Festividades natalinas devem gerar consumo adicional de R$ 1,226 bilhão em Pernambuco

• Bombeiros salvam bebê de engasgo em Gravatá, Agreste de Pernambuco

O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira (15), e foi capturado pelas câmeras de segurança do local. A prisão foi feita pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Igarassu, após a Secretaria Municipal de Defesa Cidadã repassar as imagens para identificação da mulher.

"A suspeita foi autuada e foram adotadas as medidas legais para seu recolhimento à unidade prisional feminina, pelos crimes de dano qualificado e resistência", explicou a Secretaria de Defesa Cidadã de Igarassu, por meio de nota, nesta terça-feira (16).

Mulher que depredou presépio da prefeitura de Igarassu é presaPresépio da prefeitura de Igarassu foi depredado. - Foto: Prefeitura de Igarassu/Divulgação

O crime de dano qualificado está previsto no artigo163 do Código Penal, e constitui-se em destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio municipal. A pena é de até três anos de detenção e multa.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Folha de Pernambuco (@folhape)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter