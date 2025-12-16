A- A+

POLÍCIA Mulher é presa após depredar presépio instalado há dois dias em Igarassu Crime aconteceu na madrugada da segunda-feira (15) e foi capturado pelas câmeras de segurança do local

Uma mulher foi presa em flagrante após depredar elementos de um presépio montado na Praça da Bandeira, frente à prefeitura de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A lapinha havia sido instalada no sábado (13), como parte das celebrações de Natal da cidade. O presépio representa o nascimento de Jesus Cristo e é um símbolo natalino e cristão.

O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira (15), e foi capturado pelas câmeras de segurança do local. A prisão foi feita pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Igarassu, após a Secretaria Municipal de Defesa Cidadã repassar as imagens para identificação da mulher.

"A suspeita foi autuada e foram adotadas as medidas legais para seu recolhimento à unidade prisional feminina, pelos crimes de dano qualificado e resistência", explicou a Secretaria de Defesa Cidadã de Igarassu, por meio de nota, nesta terça-feira (16).

Presépio da prefeitura de Igarassu foi depredado. - Foto: Prefeitura de Igarassu/Divulgação

O crime de dano qualificado está previsto no artigo163 do Código Penal, e constitui-se em destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio municipal. A pena é de até três anos de detenção e multa.



Veja também