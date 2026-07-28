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Recife Mulher que deu à luz em Fernando de Noronha já está no Recife para acompanhar filho recém-nascido Depois de apresentar uma intercorrência após o parto, o recém-nascido foi levado em UTI aérea, sem a presença da mãe, para o Recife, onde foi internado no Hospital Maria Lucinda

A mulher que deu à luz um menino em Fernando de Noronha, em Pernambuco, no último domingo (26), já está no Recife para acompanhar a criança internada na capital pernambucana.

A jovem, de 28 anos, viajou em voo comercial ainda na segunda-feira (27), segundo informou a Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha.

Depois de apresentar uma intercorrência após o parto, o recém-nascido foi levado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, sem a presença da mãe, para o Recife, onde foi internado em uma UTI Neonatal do Hospital Maria Lucinda, na Zona Norte da cidade.

Em nota divulgada na segunda, a administração da ilha informou que o menino apresentava quadro clínico estável e recebia atendimento especializado.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a unidade de saúde nesta terça-feira (28) em busca de atualizações, mas o hospital afirmou que, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), "está legalmente impedido de divulgar informações que identifiquem pacientes atendidos em sua rede de saúde".

Parto em Noronha

A paciente deu entrada no Hospital São Lucas, no domingo (26), apresentando dor na lombar com irradiação para a região pélvica.

De acordo com a Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha, durante a avaliação clínica inicial, a paciente negou a possibilidade de gestação.

No entanto, diante da suspeita diagnóstica, a equipe assistencial realizou exame de Beta HCG, que confirmou a gravidez, com 41 semanas de gestação.

Também foi verificado que a mulher estava em fase avançada de trabalho de parto, impossibilitando sua transferência em tempo hábil para uma unidade hospitalar no continente.

Apesar de uma portaria estadual orientar a não realização de partos no arquipélago por falta de estrutura, a mulher deu à luz no Hospital São Lucas com o auxílio de profissionais da unidade de saúde.

Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha | Foto: Clarrisa Paiva/Adm. de Fernando de Noronha

A mãe apresentou quadro estável enquanto o bebê teve uma intercorrência e foi transferido de UTI aérea ao Hospital Maria Lucinda, no Recife.

Em razão da capacidade operacional da aeronave, que comportava apenas a equipe assistencial, não foi possível o embarque da mãe, que só viajou no dia seguinte.

A mulher, que não teve o nome divulgado, residia temporariamente em Fernando de Noronha e trabalhava em uma pousada da ilha.

Restrição

A portaria AG/ATDEFN nº 063/2021, de 26 de novembro de 2021, orienta a não permanência e ingresso de grávidas com idade gestacional de 28 semanas ou mais em Fernando de Noronha.

O documento justifica que, na ilha, há uma única unidade hospitalar, o Hospital São Lucas, classificado como de média complexidade, com capacidade assistencial dos serviços de saúde limitada.

A portaria também considera o risco potencial de complicações relacionadas à gravidez e à capacidade assistencial dos serviços de saúde disponíveis.

Antes da regulamentação de 2021, os partos na ilha foram descontinuados em 2004, após a desativação da única maternidade do arquipélago, que funcionava no Hospital São Lucas, sob a justificativa de que o custo de manutenção era alto para a média de 40 partos realizados por ano na unidade de saúde à época.

Partos em Fernando de Noronha são proibidos por portaria estadual | Foto: Bruna Roveri/ICMBio Noronha

Para as gestantes residentes, a administração de Fernando de Noronha assegura o acompanhamento pré-natal por meio do Programa Saúde da Família. A partir da 28ª semana de gravidez, a mulher é encaminhada para a continuidade da assistência nos serviços de referência no Recife.

O atual protocolo estadual estabelece que as empresas aéreas e voos privados autorizados a operar no Aeroporto Governador Carlos Wilson, localizado no arquipélago, deverão exigir a todas as passageiras grávidas com 28 semanas ou mais, a apresentação do Termo de Responsabilidade assinado.

O documento tem o objetivo de dar ciência sobre as condições médico-hospitalares da ilha e eventuais riscos decorrentes de complicações e intercorrências da gravidez.

Segundo a portaria, o Termo de Responsabilidade é encaminhado à Superintendência de Saúde da pelas empresas aéreas e responsáveis pelos voos privados no prazo de 72 horas antes do dia da viagem, para que seja analisado pela equipe médica da pasta, podendo ser autorizada ou não a entrada da gestante em Fernando de Noronha.

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