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Vírus Mulher que esteve com holandesa falecida tem suspeita de hantavírus Paciente apresenta "sintomas compatíveis", como tosse, motivo pelo qual foi "levada ao hospital", onde permanece em um quarto isolado até que seja feito um teste, informou o secretário Javier Padilla em coletiva de imprensa

Uma mulher que passou no mesmo avião que uma passageira holandesa do cruzeiro MV Hondius antes de morrer apresenta sintomas compatíveis com o hantavírus e foi hospitalizada na Espanha, anunciou nesta sexta-feira (8) o secretário de Estado da Saúde.

A mulher - que estava no avião que fazia a rota entre Joanesburgo e Amsterdã e do qual um paciente falecido teve de desembarcar antes da decolagem - apresenta “sintomas compatíveis”, como tosse, motivo pelo qual foi “levada ao hospital”, onde permanece em um quarto isolado até que seja feito um teste, informou o secretário Javier Padilla em coletiva de imprensa.

O secretário, no entanto, atualmente o caso "bastante infectado", já que a mulher "estava sentada duas fileiras atrás da pessoa que morreu de hantavírus".

Se a transmissão tivesse acontecido, teria que ter acontecido enquanto uma holandesa, de 69 anos, estava a bordo do avião que viajava de Joanesburgo para Amsterdã.

Uma mulher, cujo marido morreu no navio de cruzeiro, havia acabado de desembarcar do MV Hondius e já havia feito um primeiro voo de Santa Helena para Joanesburgo.

Ela estava programada para viagens para Amsterdã, mas quando embarcou neste segundo voo comercial, “seu estado clínico começou a piorar, o que levou à sua retirada do avião”, explicou Padilla aos repórteres.

A Espanha foi informada, através do sistema europeu de alerta, de que dois passageiros deste voo tinham o seu território como destino final.

"Após contato com uma delas, ela apresentou sintomas compatíveis, principalmente sintomas relacionados à tosse", especificou o secretário de Estado.

Um paciente, que estava em sua casa em Alicante, foi deficiente para o hospital, onde se encontra em “um quarto de isolamento com pressão negativa e com todas as impedimentos permitidos”, acrescentou. Ela foi submetida a um teste PCR e aguarda o resultado.

O destino do MV Hondius gerou preocupação internacional após a notícia da morte de três pessoas que estavam a bordo do navio de cruzeiro, que partiu da Argentina em abril.

Outros três passageiros doentes desembarcaram na quarta-feira na costa de Cabo Verde, antes do navio seguir rumo às Ilhas Canárias com quase 150 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, de 23 nacionalidades.

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