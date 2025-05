Mulher que desapareceu no Centro do Recife é encontrada nesta quinta-feira (8)

Uma mulher de 46 anos que estava desaparecida desde o final da manhã da quarta-feira (7) foi encontrada pela sua família por volta das 22h30. Ela estava perdida depois de se separar da própria mãe no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Segundo Emerson Barros, filho da mulher, sua mãe, que se chama Maria José da Silva, foi localizada em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

“Ela pegou um ônibus na parada do Cais de Santa Rita [no Bairro do Recife] e desceu lá em Jaboatão, no bairro de Prazeres”, relatou Emerson.