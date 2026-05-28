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SÃO PAULO Mulher que passou 40 horas à deriva no mar dará depoimento à Polícia nesta tarde Jovem foi encontrada por pescadores de Ubatuba, na terça, 26, próxima à Ilha de Búzios, ao norte de Ilhabela, após passar cerca de 40 horas à deriva no mar

Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, que sofreu um acidente de jet ski na tarde de domingo, 24, junto com Dheoge Pereira Bernardino, de 28, dará depoimento à Polícia Civil do Estado na tarde desta quinta-feira, 28, segundo seu pai, Sidney José da Silva, técnico em segurança do trabalho, que mora em São Sebastião.

"Há possibilidade dela ter alta hoje ou amanhã, mas antes ela precisa dar o depoimento à Polícia Civil. Um boletim do hospital diz que a equipe médica está otimista diante da evolução apresentada até o momento.

A jovem foi encontrada por pescadores de Ubatuba, na terça, 26, próxima à Ilha de Búzios, ao norte de Ilhabela, após passar cerca de 40 horas à deriva no mar, com colete salva-vidas. No domingo, 24, Bruna e Bernardino, de 28 anos, saíram para um passeio de moto aquática de Ponta das Canas, em Ilhabela.

O colete salva-vidas de Bernardino foi achado pela Marinha do Brasil, em alto-mar, em área próxima a Ilhabela. O item de segurança foi achado na manhã de quarta-feira, 27, mas a informação só foi divulgada pelo GBMar, o Grupamento de Bombeiros Marítimo, nesta quinta-feira, uma vez que o item foi periciado para comprovar ser o mesmo usado por ele. As buscas seguem pelo quinto dia seguido.

Buscas por Bernardino continuam

A família dele mora em Alcântaras (CE) e ele reside em São José do Rio Preto (SP). O rapaz foi para Ilhabela por turismo e não se sabe se ele tinha experiência em pilotar a moto náutica, encontrada parcialmente submersa, em alto-mar, a 20 quilômetros de Ponta das Canas, na segunda-feira, 25.

As buscas por ele estão sendo feitas na região norte da ilha, Caraguatatuba, e Sul de Ubatuba. Cerca de 30 profissionais, três embarcações do GBMar e outras três da Marinha, mais três helicópteros participam da operação. Um dos barcos usa um sonar, que varre o mar com ondas sonoras, mapeando o leito marinho e permitindo aos oficiais ver o fundo em tempo real, independentemente da visibilidade da água. Outra embarcação menor circula por ilhas e praias remotas da região.

Recuperação

Bruna está internada no Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, em Ilhabela, onde se recupera bem. Ela ficou à deriva, usando apenas um colete salva-vidas, biquíni e uma blusa de manga comprida por cerca de 40 horas. Passou duas noites no mar, com chuva. "Ela pensava na Eloá para conseguir forças e resistir", contou Silva. Mãe e filha vivem com a namorada de Bruna, Beatriz Luz, desde 2022.

Teve muita dor de garganta, provavelmente por conta do sal da água marinha e por ter sofrido hipotermia, segundo os médicos. Também tem dores no corpo, devido ao esforço que fez. Mas não teve fraturas ou comprometimento de órgãos.

Nos primeiros dias após o resgate, teve dificuldade de falar sobre o tema, por isso ainda não deu detalhes sobre o que aconteceu com a moto náutica ou como conseguiu sobreviver, segundo a família.

"Quando lembrava o que passou, entrava em choque, chorava. Agora já está melhor", diz Silva. Segundo ele, Bruna, estudante de auxiliar e técnica de enfermagem, acordou várias vezes durante a primeira noite internada, chorando ou muito assustada, pensando que estava no mar. Na segunda, já descansou mais.

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