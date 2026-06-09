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Crime

Mulher que se passou por criança de 12 anos é denunciada por estelionato e falsa identidade

O MP diz que Amanda Maria "teria utilizado uma narrativa de abusos e situações graves, como supostos maus-tratos por parte de familiares e exploração, para sensibilizar as vítimas"

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Mulher de 37 anos que se passou por menina de 12 anos já tinha passagem por outros golpesMulher de 37 anos que se passou por menina de 12 anos já tinha passagem por outros golpes - Foto: Divulgação/Polícia de Santa Catarina

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) denunciou Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos, que se passava por uma criança de 12 anos para um enganar um casal em Joinville, por estelionato e falsa identidade.

De acordo com o MP, ela teria criado uma personagem falsa e simulado situações de vulnerabilidade para obter vantagens materiais, como moradia, alimentação, transporte e medicamentos, entre fevereiro de 2025 e junho de 2026. A denúncia foi recebida pela Justiça na tarde desta terça-feira, 9. A defesa de Amanda pediu uma avaliação de insanidade mental.

Na denúncia, o MP narra que a acusada teria criado a identidade fictícia de "Gabriele Ferreira dos Santos", simulando ser uma criança, permitindo que ela fosse acolhida pelas vítimas, que passaram a custear integralmente sua subsistência, incluindo comemoração de aniversário e até medicamentos de alto custo para emagrecimento.

O MP diz que Amanda "teria utilizado uma narrativa de abusos e situações graves, como supostos maus-tratos por parte de familiares e exploração, para sensibilizar as vítimas".

"Para dar credibilidade à história, ela teria adotado comportamentos compatíveis com a identidade fictícia, como fala infantilizada, uso de objetos típicos da infância e simulação de crises emocionais", diz o MP de Santa Catarina.

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A Promotora de Justiça Viviane Soares, responsável pelo caso, diz que "os elementos colhidos indicam um esquema elaborado de fraude, com a criação de uma identidade fictícia e a manipulação emocional das vítimas para obtenção de vantagens indevidas, o que demanda a devida responsabilização criminal".

Incidente de insanidade mental
Uma decisão judicial determinou a instauração de um incidente de insanidade mental para avaliar a condição psicológica de Amanda, que foi presa em flagrante. A medida atende ao pedido da defesa e prevê a realização de exame médico para verificar a capacidade da investigada de responder pelos próprios atos.

Caso seja constatado que a ré não tinha plena capacidade de entendimento ou autodeterminação na época dos fatos, o resultado poderá influenciar diretamente os rumos da ação penal, incluindo a eventual aplicação de medida de segurança em vez de pena privativa de liberdade. Enquanto o exame e o laudo são aguardados, o processo ficará suspenso.

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