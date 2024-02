Mulher que teve olho furado com espeto por ex-namorado perdeu a visão, segundo mãe da vítima

A- A+

A vítima Ana Gleyce de Sá, de 41 anos, que foi atingida no olho pelo ex-namorado, que usou um espeto para cometer o crime, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, perdeu a visão. A afirmação foi feita pela mãe dela, a aposentada Maria de Jesus Silva de Sá, durante entrevista concedida ao site G1.

Segundo ela, a filha faz tratamento contra câncer há um ano. A vítima recebeu alta do hospital e voltou para casa, e a médica que atendeu Ana Gleyce, na Fundação Altino Ventura (FAV), vai trabalhar para que o órgão não saia do lugar, para que ela não perca o globo ocular. A mulher está em repouso, porque ficou abalada com o fato.

O agressor foi identificado como Pedro Henrique José de Santana, de 22 anos. Segundo a polícia, a vítima estava dormindo, em casa, na madrugada do dia 13 de fevereiro, no bairro de Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes, quando o ex-companheiro descumpriu uma medida protetiva, entrou no quarto de Ana e a golpeou diversas vezes com o espero, causando múltiplos ferimentos. A vítima foi socorrida pelos familiares para uma unidade hospitalar e um inquérito policial foi instaurado.

De acordo com Maria de Jesus, o relacionamento dos dois, que começou há três meses, era conturbado, porque Pedro Henrique demonstrava ter ciúme. A primeira agressão que ele causou a Ana foi no dia 5 de fevereiro. A medida protetiva foi concedida quatro dias depois.

"Ele ficou o dia inteiro indo e vindo. Quando foi à noite, ela estava queimando de febre, com muitas dores. Minha outra filha deu medicação a ela. Ela se levantou porque ele ficou chamando. Ela saiu, veio para a rua aqui na frente de casa, ficou um pouquinho e depois entrou. A minha menina disse: 'Vá embora, desapareça daqui'. Ele fez que foi embora", explicou a mãe, sobre a noite na qual aconteceu a agressão.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada e, posteriormente, transferida para o Hospital Altino Ventura. O suspeito está foragido e possui um mandado de prisão em aberto por tentativa de feminicídio.

Qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo poderá ser repassada para a ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), com garantia de sigilo absoluto ou na delegacia mais próxima. A ouvidoria funciona de segunda a sexta das 7h às 19h, através dos números: 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455.

