TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher que teve pernas amputadas após ser atropelada e arrastada passará por nova cirurgia

Tainara Souza Santos continua internada na UTI no Hospital das Clínicas (HC), sem previsão de alta

Tainara foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na zona norte de São Paulo Foto: @taay_souza/Instagram/ReproduçãoTainara foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na zona norte de São Paulo Foto: @taay_souza/Instagram/Reprodução - Foto: Reprodução/Instagram @taay_souza

Internada há mais de duas semanas, Tainara Souza Santos, de 31 anos, terá de passar por uma nova cirurgia de enxerto nesta semana. A informação é de um familiar da vítima, que, no último dia 29 de novembro, foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na zona norte de São Paulo.

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado como responsável pelo crime, virou réu por tentativa de homicídio e feminicídio.

Segundo as investigações e advogados, Douglas já teria tido um relacionamento com Tainara e, ao vê-la com outro rapaz em um bar, teria ficado com ciúmes e avançado com o carro sobre ela. A mulher foi arrastada por cerca de um quilômetro e socorrida por testemunhas. Encaminhada ao hospital em estado gravíssimo, ela teve que amputar as duas pernas.

Atualmente, Tainara se encontra hospitalizada em um leito de UTI no Hospital das Clínicas (HC). Entubada e sedada, ela não tem previsão de alta.

Na última semana, familiares relataram que a jovem chegou a abrir os olhos após a diminuição na quantidade de sedativo. Ela chegou a colocar a mão no tubo que a auxilia na respiração e, por isso, precisou ser contida pelos médicos, que amarraram suas mãos.

A mãe de Tainara, Lúcia Aparecida Souza da Silva, informou que a filha foi diagnosticada no último sábado, 13, com um pneumotórax - um acúmulo de ar no espaço entre o pulmão e a parede torácica

O HC já foi procurado pela reportagem em algumas ocasiões, mas informa que não pode fornecer detalhes sobre o tratamento e sobre o estado de saúde de Tainara.

De acordo com informações da família, a nova cirurgia será feita para enxerto, no qual os médicos vão retirar uma parte da pele de um local do corpo e aplicar em outro ponto para reparar os ferimentos causados pelo atropelamento.
 

