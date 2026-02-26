A- A+

ASSALTO Mulher relata assalto dentro do Oba Hortifruti em SP: "Não levou mais nada porque eu o mordi" Vítima afirma que estava saindo do estacionamento de unidade na zona norte da capital, quando rapaz arrancou a corrente do pescoço dela

Uma mulher relata ter sido assaltada dentro do estacionamento do Oba Hortifruti, na rua Augusto Tolle, em Santana, zona norte de São Paulo. Ela gravou um vídeo logo após o ocorrido, ainda dentro do mercado, e compartilhou com amigos e moradores do bairro nas redes sociais. Segundo a vítima, o caso ocorreu por volta das 16h de terça-feira.

"Eu acabei de ser assaltada aqui dentro do Oba da Augusto Tolle. (...) Saí com meu carro. Quando eu estou subindo a garagem, um sujeito de uns 20 anos começou a subir a pé a rampa [do estacionamento]. (...) Meu vidro estava aberto. Ele grudou em mim, arrancou minha correntinha, puxou meu cabelo, só não conseguiu levar mais nada porque eu o mordi."

Ela finaliza a gravação dizendo que aguardava a chegada da PM e que já tinha acionado a gerência do Hortifruti. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), até a tarde desta quinta, 26, o boletim de ocorrência ainda não tinha sido registrado.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa do Oba e aguarda retorno. Por telefone, funcionários da unidade confirmaram à reportagem o ocorrido.



Veja também