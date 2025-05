Mulher relata ter sido arremessada de montanha-russa aquática de parque em Tamandaré

A- A+

Com uma série de machucados no rosto, uma mulher relatou, por meio das redes sociais, que foi arremessada para fora da montanha-russa aquática do parque Acquaventura, localizado na Praia de Carneiros, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco. Jaqueline Nascimento afirmou que visitou o local na manhã da última quinta-feira (1º).

No feriado do Dia do Trabalhador, Jaqueline resolveu, ao lado de um parente, de 11 anos, visitar, pela primeira vez, o novo parque inaugurado no final de abril deste ano. E o que era para ser um momento de diversão virou instantes de terror e desespero.

“Uma das atrações (do parque) é a tão famosa montanha-russa. E foi lá onde eu e o rapaz que estava comigo na boia fomos simplesmente lançados para fora do brinquedo”, afirmou ela em uma série de vídeos publicados no instagram.

Ela destacou que tanto ela como o rapaz foram pesados antes do início do trajeto do brinquedo. Com isso, foi determinado que ela sentasse atrás e o outro rapaz na frente. Eles foram sinalizados que em nenhum momento poderiam soltar a boia. Assim, segundo Jaqueline, eles fizeram.

“Na primeira volta do brinquedo estava tudo ok, tudo emocionante, na segunda volta foi desesperador, porque era para a gente descer e cair no tobogã e simplesmente a gente foi projetado para cima. O meu rosto está desse jeito porque eu fui arrastada pelas grades de cima que eu acho que são grades de proteção”, disse Jaqueline.

Ela narra, também, que a batida fez com que os ferros do aparelho que usava cortassem sua boca por dentro.

“Enganchou meu aparelho, machucou minha boca, está nessa situação que vocês estão vendo. Foi tudo muito rápido. Eu só lembro de gritar, meu rosto passando naquelas grades que eu não sei de qual material era feito, e eu lembro do rapaz gritando muito e do nada a gente cai de volta”.

Jaqueline fala que o impacto da batida foi todo nela e o rapaz não sofreu ferimentos.

“Quando a gente caiu na parte fechada do tobogã, a boia virou com a gente e saímos de cima da boia. Na hora eu estava muito desesperada e ele o tempo todo tentando me acalmar, fazendo com que eu sentasse de novo na boia, mas a água estava empurrando a gente e eu estava histérica porque eu estava sentindo muito gosto de sangue na minha boca”, afirmou.

No fim do percurso, dois salva-vidas estavam esperando por eles. Os profissionais acionaram a equipe de saúde do parque que realizou os primeiros socorros.

Confira o relato de Jaqueline:

"O parque prestou toda a assistência na hora, me levou para o médico, me buscou. Depois me ofereceu um almoço de graça, eu não quis, não tinha como comer. Até hoje eu estou bebendo água de 'canudinho', bebendo café de 'canudinho', porque a minha boca está muito machucada", destacou.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a assessoria do Parque Acquaventura, mas ainda não obteve retorno.

