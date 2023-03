A- A+

Saúde Mulher remove tumor de 47 kg no ovário; a ida ao médico foi adiada por falta de plano de saúde 'A sensação era de estar grávida de dez filhos', comentou a jovem estadunidense

Uma mulher de 20 anos passou por uma cirurgia de remoção de um tumor de 47,1kg nos Estados Unidos. Allison Fisher, do estado da Flórida, alegou, na TV, que o crescimento da massa a fazia sentir como se estivesse grávida de dez filhos e a impedia de se deitar de bruços, porque isso lhe dava a sensação de esmagamento dos órgãos.

Os sintomas de que algo estava errado com seu corpo foram relatados em uma entrevista dada ao canal News4jax. De acordo com Allison, tudo começou em 2020, com um ciclo menstrual que durou um ano inteiro.

Mulher remove tumor de 47kg do ovário

Contudo, ela não tinha plano de saúde e teve receio de buscar ajuda médica. Nos Estados Unidos não existe um sistema de saúde público, como o SUS (Sistema Único de Saúde), atuante no Brasil.





Em 2021, Allison viu sua mãe receber o diagnóstico de câncer e falecer. Foi então que entendeu que precisava se preocupar com a própria saúde. No mês de novembro daquele ano, ela tomou coragem e procurou ajuda no hospital Ascension St. Vincent's Riverside.

"Também era o auge da pandemia e eu estava com medo de sair. Eu não queria tentar encontrar médicos. Eu também não tinha plano de saúde, então simplesmente ignorei meus problemas completamente. [Mas] depois de assistir à batalha de minha mãe e o que ela passou, percebi que não deveria adiar meus problemas da maneira que estava", declarou ao canal.

Os exames mostraram a presença de um tumor não cancerígeno em seu ovário, sendo indicada uma cirurgia para sua remoção. Pouco antes do Natal, Allison foi levada às pressas ao centro cirúrgico após sofrer um sangramento vaginal tão intenso que acreditaram ser uma hemorragia, segundo informações do tablóide britânico Daily Mail.

Os médicos removeram, então, o tumor de 47 kg, que media cerca de 50 cm x 50 cm.

Antes da operação, Allison pesava cerca de 226 kg e, desde a cirurgia, perdeu em torno de 45 kg.

A jovem pretende, agora, fazer uma cirurgia bariátrica, para auxiliar no controle de peso — ela quer mantê-lo entre 70 kg e 90 kg.

A fertilidade de Allison ainda foi preservada. Durante a cirurgia, os médicos localizaram o ovário esquerdo da mulher, que permanecia no mesmo tamanho, mas, devido às complicações, havia sido torcido três vezes — que foi recolocado na posição correta durante o procedimento.

Veja também

Paleontologia Tiranossauros rex tinham lábios, diz estudo