SAÚDE Mulher retira 8 órgãos após descobrir que suas cólicas eram um tipo raro de câncer; entenda Faye Louise, 39 anos, foi diagnosticada com pseudomixoma peritoneal (PMP), que geralmente começa no apêndice e se espalha para outros órgãos abdominais

Uma mulher de 39 anos precisou remover 8 órgãos para se manter viva depois que suas cólicas foram diagnosticadas como um tipo raro de câncer. Faye Louise, de West Sussex temeu que a sua doença a matasse e acabou planejando até mesmo o seu próprio funeral.

A mulher começou a sentir fortes dores de cólicas que achou que eram devido à menstruação, porém, passou a senti-las fora do período menstrual, o que a fez procurar um clínico geral, que primeiramente, atribuiu seus incômodos à prisão de ventre ou inchaço e lhe receitou um laxante.

Ela então sentiu dores mais agudas e constantes, o que a levou a fazer uma ultrassonografia. A varredura mostrou que Louise tinha um cisto de 17 cm no ovário esquerdo que crescia em seu estômago e penetrava na bexiga e nos rins. Os médicos disseram que ela precisava de uma cirurgia para removê-lo.

Os testes também sugeriram algum inchaço no apêndice, então os médicos decidiram removê-lo, assim como o cisto, durante uma operação para evitar problemas futuros. O cisto revelou-se benigno. No entanto, quando os cirurgiões tentaram remover o apêndice, descobriram que havia um tumor cancerígeno dentro dele.

“Perdi minha mãe devido ao câncer de intestino há dois anos, então meu pensamento inicial foi: isso é tudo para mim, A história está se repetindo. Eu tinha ataques de pânico com frequência. Sinceramente, foram os piores dias e semanas da minha vida. Eu estava analisando os planos do funeral e dizendo ao meu parceiro Will que não viveria até os 45 ou 50 anos”, disse.

A mulher foi diagnosticada com pseudomixoma peritoneal (PMP), que geralmente começa no apêndice, nos ovários ou na bexiga como um pequeno pólipo. Acredita-se que afete apenas três em um milhão de pessoas.

Eventualmente, ele se espalha pela parede do apêndice e até o peritônio – a camada de tecido liso que envolve os órgãos abdominais.

Muitas vezes, os pacientes não apresentam sintomas de PMP, dificultando o diagnóstico. No entanto, os sinais podem incluir dor abdominal ou pélvica, dificuldade em engravidar, inchaço e distensão abdominal, alterações nos hábitos intestinais e perda de apetite.

Foram removidos oito órgãos, incluindo a vesícula biliar, baço, apêndice, intestino delgado (que foi unido ao cólon), ovários, útero e parte do fígado, além do peritônio. Hoje, Louise foi declarada livre do câncer e está incentivando outras mulheres que lutam contra sintomas semelhantes a fazerem exames.

"Até agora tem sido muito doloroso e muito difícil. Estou na menopausa precoce agora, então terei que fazer terapia de reposição hormonal. Também terei que fazer exames de acompanhamento anualmente para garantir que não haja recorrência. Agora eu só quero olhar para frente. Estou animada para passar o Natal com minha família e quero valorizar cada momento da minha vida”, disse.

