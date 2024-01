Mulher se despede de roqueiro morto com DJ e artista após "overdose coletiva" nos EUA: "Tudo dói"

A- A+

A mulher do roqueiro Jose "Luis" Vasquez, força criativa por trás do projeto Soft Moon, usou as redes sociais para se despedir do marido, morto por suspeita de overdose de fentanil. O corpo do músico foi encontrado por policiais no apartamento de Los Angeles onde o DJ John "Juan" Mendez, mais conhecido como Silent Servant, vivia com a companheira, a artista visual Simone Ling.

Os três foram achados já sem vida, depois que a mulher de Vasquez acionou as autoridades e pediu que fossem até o imóvel ver se o marido estava bem. Objetos ligados ao consumo de drogas foram localizados e apreendidos para a investigação do caso. Fontes da polícia local contaram ao jornal Los Angeles Times que a ocorrência é tratada como uma overdose de fentanil.

Pelo Instagram, a mulher de Vasquez confirmou que o marido, a quem classificou como "luz da minha vida", tinha partido. Ela ressaltou que não tinha forças para citar as razões pelas quais amava o roqueiro.

"Tudo dói. Eu vim aqui para agradecer vocês pelo amor e pelo apoio que estão nos mostrando. Não consigo falar muito mais. Eu só queria que vocês soubessem o quanto ele se importava com vocês", afirmou Marion, em mensagem dirigida aos fãs do projeto Soft Moon.

Ao LA Times, o capitão Raul Jovel, chefe da Divisão Central da Polícia de Los Angeles, lamentou a ocorrência. Ele afirmou que o departamento chega a apurar cinco mortes por overdose por dia.

"É muito triste para suas famílias" disse ele. "Esta é uma questão social".

De acordo com o Departamento de Exame Médico do Condado de Los Angeles, a confirmação da causa da morte ainda deve levar de três a seis meses.

