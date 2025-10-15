A- A+

Brasil Mulher se pendura em ar-condicionado no 12º andar para salvar mãe e criança de incêndio Após resgatá-los, a advogada voltou ao apartamento em chamas no último andar e foi retirada do local pelo Corpo de Bombeiros

Uma mulher arriscou a vida ao se pendurar no suporte do ar-condicionado do 12º andar de um prédio para salvar a mãe, de 51 anos, e uma criança de 4 anos de um incêndio no apartamento que fica no 13º andar do edifício, em Cascavel (PR).

O incêndio começou por volta das 6h45 desta quarta-feira, 15. As mulheres e o menino foram internados em estado grave.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a advogada Juliane Suellem Vieira dos Reis, de 28 anos, pendurada do lado de fora do edifício fazendo o resgate da mãe e da criança, com a ajuda de vizinhos do andar de baixo.

Após resgatá-los, a advogada voltou ao apartamento em chamas no último andar e foi retirada do local pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, ela teve de 80% a 90% do corpo queimado. Juliane está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Cascavel.

A mãe dela, Sueli Vieira dos Reis, teve queimaduras na face, vias aéreas, braços e pernas. Já a criança sofreu queimaduras na pelve, pernas e mãos. Os dois também estão internados na UTI.

Durante o trabalho de resgate, dois bombeiros militares ficaram feridos e precisaram de atendimento médico, informou a corporação. Um deles também está internado.

De acordo com os bombeiros, as chamas foram controladas pelas equipes e não se espalharam para outros apartamentos. Após o rescaldo, o apartamento foi isolado para perícia. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

