México Mulher sequestrada quando bebê nos EUA é encontrada viva 25 anos depois no México Caso foi reaberto décadas depois e contou com análise avançada de DNA para confirmar identidade e permitir que filha se reencontrasse com o pai

Uma mulher sequestrada quando tinha apenas dois anos em Connecticut, nos Estados Unidos, foi encontrada viva 25 anos depois no México.

Andrea Michelle Reyes foi levada para o país vizinho por sua mãe, que não tinha a guarda legal da criança, e foi procurada pelo pai por mais de duas décadas até se reencontrarem.

Segundo um comunicado da polícia de New Haven, a corporação e o FBI emitiram na época um mandado de prisão para a mãe de Andrea, Rosa Tenorio, que permanece ativo, porém só é válido dentro dos Estados Unidos.

E o pai, que não teve a identidade revelada, chegou a viajar diversas vezes para o México em busca da filha, porém sem sucesso.

“O caso de desaparecimento de Andrea foi registrado no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, mas a investigação esfriou. Em 2023, a detetive Kealyn Nivakoff, designada para a Unidade de Vítimas Especiais com foco em pessoas desaparecidas, revisava casos arquivados quando decidiu reinvestigar o sequestro de Andrea”, conta a polícia em nota.

A investigação combinou entrevistas, mandados de busca e redes sociais e descobriu que Andrea, agora já com mais de 20 anos, estava vivendo em Puebla, uma cidade com mais de um milhão de habitantes no Sul do México.

A detetive conseguiu estabelecer contato com Andrea e, em parceria com a empresa de testes de DNA Othram, confirmou a relação entre pai e filha, permitindo que eles se reenncontrassem pela primeira vez em mais de duas décadas.

— Este caso reflete o trabalho árduo de nossos policiais e detetives. Embora as pistas investigativas possam se esgotar em determinado momento, nenhum caso arquivado está realmente encerrado. Continuamos comprometidos em resolver todos os casos arquivados, e este é um exemplo perfeito desse esforço — disse o chefe de polícia de New Haven, Karl Jacobson.

O caso de Andrea faz parte da iniciativa Projeto 525 da Othram. Lançado em 23 de maio de 2024, em colaboração com a administração do Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas dos EUA (NamUs), o Projeto 525 tem como objetivo solucionar 525 casos de menores de idade desaparecidos registrados no NamUs.

