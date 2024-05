A- A+

Região Metropolitana do Recife Mulher sofre golpe de quase R$ 4 mil ao comprar bandeja com 30 ovos em São Lourenço da Mata Vítima aponta que, ao digitar a senha, o visor da maquineta estava escuro, fazendo com que ela não enxergasse o valor

Uma mulher de 33 anos foi lesada em quase R$ 4 mil após ser vítima do golpe do carro do ovo, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu na tarde da quarta-feira (29).

A dona de casa Claudecir Josefa solicitou uma bandeja com 30 ovos, anunciada por R$ 12, por um carro que passava na rua onde ela mora, e deu como pagamento uma nota de R$ 20.



Nesse momento, o vendedor afirmou que só aceitava cartão ou Pix. Foi quando a mulher resolveu pagar com o cartão de crédito.

A vítima aponta que, ao digitar a senha, o visor da maquineta estava escuro, fazendo com que ela não enxergasse o valor de R$ 2.400.



Apesar de debitado da conta da mulher, o homem disse, após a transação, que a compra não havia sido aprovada e pediu que a senha fosse digitada novamente.

Na segunda tentativa, foi aprovado o valor de R$ 1.333, sem que a mulher percebesse. Ao todo, a compra da bandeja de ovos, que custaria, inicialmente, R$ 12, resultou em um golpe de R$ 3.733.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou que o vendedor passou, indevidamente, valores superiores ao que ela deveria pagar, e trata o caso como estelionato.

Na ocasião, o homem chegou a pedir o número do celular da vítima, informando que enviaria o comprovante da venda. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro do ovo foi embora.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na 24ª Delegacia do Varadouro. "Um inquérito policial foi instaurado e será investigado pela delegacia de São Lourenço da Mata, para apurar as circunstâncias e identificar a autoria", informou a PCPE.

