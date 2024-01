Mulher sofre acidente de moto, recebe diagnóstico de estado vegetativo e ganha apoio de Thiaguinho

A- A+

“Quando Deus une, o amor não tem fim. Quando Deus quer, nada pode impedir. Quando a paixão nasce aos olhos do Pai, os anjos dizem amém lá do céu”. O trecho da música “Os Anjos Dizem Amém”, do cantor Thiaguinho (@thiaguinho), saiu da esfera poética e imaginária para a vida real, repleta de desafios, que a pernambucana Rayssa Rodrigues enfrenta. Essa letra, aliás, foi escrita por ele voltada ao combustível da sua trajetória profisisonal: seus fãs.

Ao largar do trabalho na noite do dia 27 de setembro do ano passado, Rayssa solicitou uma corrida de moto para casa, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, através de um aplicativo de transporte.

Ao subir no veículo, ela acabou deixando para trás características suas que não poderão mais existir, com exceção da sua coragem.

Coragem essa que faz com que a mesma mulher que sofreu um grave acidente e foi levada às pressas ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, surpreenda a cada dia a equipe de médicos que a acompanha.

Ela foi diagnosticada com traumas variados, fraturas no nariz e na perna, lesão na mandíbula, traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e lesão axonal difusa (LAD), além de ter perdido quatro dentes no acidente.

A família dela ouviu dos profissionais de saúde que as “novas” características de Rayssa a deixariam em estado vegetativo e cuidados paliativos.

Rayssa quando foi transferida ao hospital particular, após chegar às pressas no Hospital da Restauração | Foto: Arquivo pessoal

“Graças a Deus, aos profissionais que cuidaram dela e ao amor de todos ao redor, ela vem apresentando uma recuperação fantástica, com ajuda de tratamentos e fisioterapia”, disse o marido de Rayssa, o educador físico Marcelo Filho. Eles estão em um relacionamento amoroso há 12 anos e têm um filho de apenas dois, Heitor.

Thiaguinho beija mão de Rayssa, sentada em uma cadeira de rodas; Marcelo Filho assiste à cena | Foto: Luiz Fabiano

Irmã gêmea: ligação desde o DNA

Irmã gêmea de Rayssa, Rayanne Rodrigues divide o mesmo DNA e amor pelo ídolo, mas agora também compartilha as dores que a nova rotina trouxe.

Ela relembra, em detalhes, o início dessa mudança.

“Rayssa saiu do trabalho e solicitou uma moto na Uber, ao subir e colocar o capacete, rapidamente veio um carro desgovernado e atropelou tanto ela quanto o piloto. Infelizmente, Rayssa foi atingida por trás, fazendo com que ‘voasse’ sobre o carro e caísse ao chão de rosto para a frente. Ela sofreu diversos traumas. Devido ao trauma na cabeça, ficou alguns dias entubada na UTI, precisou realizar o procedimento de traqueostomia e após acordar, ela foi retornando aos poucos. Cada dia foi uma vitória, e ela foi voltando a reconhecer os familiares. Apesar de Rayssa ter evoluído muito, o acidente foi grave e há algumas sequelas, onde ela precisará realizar tratamentos de alto custo”, detalha Rayanne.

Rayssa e Thiaguinho - “Eu lhe amo”

O amor de um fã para um ídolo não é difícil de encontrar, mas o caminho inverso é uma raridade de perceber, seja na música, no esporte ou até mesmo no entretenimento. Mas Thiaguinho faz questão de exaltar o sentimento que nutre pelas irmãs do Recife, com quem tem uma frase que sela essa antiga união: “Eu lhe amo”.

Thiaguinho e as gêmeas Rayssa e Rayanne, no camarim, durante show do De Bar em Bar | Foto: Luiz Fabiano

Nessas três curtas palavras, ditas a cada encontro, nas redes sociais ou até mesmo durante os shows, cabem o inexplicável, ainda que ele se esforce para decifrar.

“Venho ao Recife há 2021, desde 2003… e sempre tenho uma recepção muito calorosa! Meus fãs me esperam no aeroporto, no hotel, recebo no camarim, conversamos durante os shows… e nesse caminho da vida, faço amigos. Criamos uma conexão muito forte! Essas duas irmãs viraram amigas assim… toda vez que nos encontramos, temos uma frase nossa: ‘Eu lhe amo’. E ontem foi um dia muito especial pra nossa amizade…

Depois de muita oração e torcida, Rayssa se recuperou e veio curtir nosso show…

E assim, tornar meu show no Recife completo. Não imagino minha carreira aqui no Recife sem essas duas… e sem vários outros amigos que tenho pelo país afora…

Aproveito essa oportunidade para agradecer o carinho de cada um de vocês e ressaltar a importância de vocês na minha vida e nos meus shows! Eu sinto vocês!”, escreveu o cantor, um dia após se apresentar no bloco de Carnaval De Bar em Bar, cuja performance foi dedicada à Rayssa.

Como ajudar Rayssa

Família de Rayssa espera conseguir juntar R$ 45 mil em doações para custear tratamentos após acidente | Foto: Arquivo pessoal

Depois de ter chegado ao Hospital da Restauração para os primeiros cuidados médicos, ela ficou internada na unidade de saúde por um dia, sendo transferida na sequência para um hospital particular, de onde recebeu alta no dia 6 de dezembro.

Agora, a família busca arrecadar doações em dinheiro para conseguir custear procedimentos como neuromodulação com terapia ocupacional e implantes dentários, além de pagar consultas com neurologistas. A meta é alcançar R$ 45 mil.

Até o momento, pouco mais de R$ 6 mil foi conquistado, com o apoio de 157 doadores.

As doações podem ser feitas através do perfil de Rayssa no site Vakinha (clique aqui para acessar) ou via pix ([email protected]).

