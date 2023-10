A- A+

PERNAMBUCO Mulher sofre parada cardíaca no Agreste e é transferida de helicóptero para o Recife Transporte foi feito em parceria entre Samu e PRF

Uma mulher, de 44 anos, que sofreu uma parada cardiorresporatória após dar entrada no Hospital Municipal de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, foi transportada de helicóptero, neste domingo (1º). O transporte foi realizado pelo Núcleo de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A situação crítica começou por volta das 11h30, quando a central de regulação do Samu foi acionada. A paciente havia chegado ao hospital local queixando-se de fortes dores no peito, mas seu estado rapidamente piorou, resultando em duas paradas cardiorrespiratórias consecutivas.

Diante da gravidade da situação, a equipe médica do Hospital Municipal de João Alfredo mobilizou recursos para salvar a vida da paciente. Após ser reanimada pela segunda vez, a decisão tomada foi de que a mulher precisava de tratamento mais especializado, disponível no Hospital Agamenon Magalhães, no Recife.

Em apenas 30 minutos, a aeronave decolou de João Alfredo e aterrissou no campo do Derby, no Recife.

Após o pouso, a paciente foi transferida rapidamente de ambulância até o Hospital Agamenon Magalhães, situado no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. A equipe médica do hospital trabalhou para estabilizar a paciente e fornecer o tratamento necessário para sua recuperação. O atual estado de saúde da paciente não foi divulgado.

