INFECÇÃO Mulher sofre ruptura no fígado após verme parasita colocar ovos em seu abdômen, na Tunísia Tênia encontrada no organismo da paciente foi analisada por ser similar a de Robert F. Kennedy Jr., candidato à presidência dos EUA que teve o cérebro comprometido

Uma mulher de 33 anos sofreu uma ruptura grave do fígado, após ser infectada por um verme, que colocou ovos dentro de seu abdômen. O caso, publicado neste sábado na revista médica American Journal of Case Reports, ocorreu na Tunísia, e a paciente se recuperou. O parasita foi analisado por cientistas por ser similar ao que se acredita ter infectado o cérebro do candidato à presidência dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

Sem antecedentes médicos ou cirúrgicos, a mulher compareceu ao pronto-socorro com fortes cólicas estomacais, febre e olhos e pele amarelados há três dias. Os exames de sangue revelaram que marcadores inflamatórios chamados proteínas C reativas estavam mais de 20 vezes acima do nível normal, sugerindo possíveis danos ao fígado.

Nos exames de imagem, os médicos viram no fígado uma hidatidose, um cisto e uma ruptura no ducto biliar, que transporta fluidos para o fígado. Mais tarde foi descoberto que o dano ao órgão foi causado pelo crescimento de um Echinococcus granulosus – uma tênia de dois a sete milímetros.

Este parasita desencadeia uma infecção potencialmente mortal, a doença hidática, também conhecida como equinococose cística. Os vermes normalmente vivem em animais como ovelhas, bovinos, caprinos, porcos e cães. A infecção de pessoas acontece comumente em países rurais. Não está claro quando o paciente foi infectado, embora os sintomas possam levar vários anos para aparecer.

Dois dias após a internação, os médicos realizaram uma cirurgia para retirada do cisto e drenagem do excesso de bile. A paciente passou 15 dias internada, sem complicações no pós-operatório, recebendo líquidos e antibióticos antes de receber alta.

Seu caso foi revelado esta semana na revista médica americana, por médicos que querem aumentar a conscientização sobre a infecção, apelidada de assassina silenciosa.

Doença hidática

A doença hidática é uma infecção parasitária comum em muitas áreas da Ásia, América do Sul e África. Pode afetar qualquer órgão, mais comumente o fígado. A hidática costuma ser assintomática e o diagnóstico é feito quando surgem complicações. A complicação mais comum desta doença é a abertura dos ductos biliares, que é uma condição com risco de vida.

Embora a doença seja rara na América do Norte, os médicos que trataram o paciente tunisino alertaram que a doença hidática "representa um problema de saúde pública significativo" nas zonas rurais de África, Europa, Ásia, Médio Oriente e América Central e do Sul.

Entre dois e três milhões de pessoas são infectadas pela doença hidatídica - e até 90 por cento dos pacientes - podem morrer dentro de 10 a 15 anos após a infecção se não forem tratadas.

Robert F. Kennedy Jr.

O caso é semelhante ao de Robert F. Kennedy Jr., que sofreu perda de memória de curto prazo e confusão mental em 2010, de acordo com uma investigação recente do New York Times. O candidato presidencial, agora com 70 anos, temia ter câncer, mas os exames revelaram que um parasita morto comeu uma parte do seu cérebro.

RFK Jr. não confirmou qual parasita ele tinha, embora alguns especialistas sugiram que ele tinha neurocisticercose, causada pela tênia do porco Taenia solium.

