A- A+

Crime Jaboatão: mulher sofre tentativa de feminicídio em escritório; agressor é colega de trabalho Vítima, que está internada no Hospital da Restauração, na área central do Recife, foi esfaqueada e queimada

Uma mulher de 21 anos sofreu uma tentativa de feminicídio em um escritório no centro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nessa segunda-feira (2). Ela foi esfaqueada e queimada por um ex-colega de trabalho.



A vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central da capital pernambucana.



Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), informou que foi acionada para a ocorrência na empresa e encontrou a funcionária com graves queimaduras.

"A Polícia Militar informa, por meio do 6º BPM, que foi acionada para atender a uma ocorrência em uma empresa localizada em Jaboatão dos Guararapes", inicia.



Ainda de acordo com a PMPE, a mulher recebeu os primeiros socorros na UPA de Sotave, em Jaboatão, antes de ser transferida para a Restauração.

"Com base nas informações levantadas, o suspeito foi localizado em sua residência, onde foi encontrado em posse do aparelho celular da vítima. Ele também recebeu atendimento médico na UPA devido a lesões e, posteriormente, foi encaminhado ao DHPP para a adoção das medidas cabíveis", finaliza a Polícia Militar.

Segundo informações do g1, o suspeito é um homem de 35 anos que teria agredido a jovem após ela se recusar a ter um relacionamento com ele.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, em nota, que o homem foi preso em flagrante delito, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

"Ele foi autuado pelo feminicídio tentado de uma mulher de 21 anos, em um escritório no centro de Jaboatão dos Guararapes", disse a PCPE.



Em seguida, o suspeito foi levado à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça.



"A vítima foi socorrida em uma unidade hospitalar, e o autor levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça", completa.



Procurado pela Folha de Pernambuco, o Hospital de Restauração confirmou a entrada da paciente, mas declarou que não vai repassar outras informações por questões de segurança e privacidade.

Veja também