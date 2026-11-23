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MATA SUL Mulher cai de cavalo, sofre traumatismo craniano e é transferida de helicóptero para o Recife Caso aconteceu nesse domingo (22), na cidade de Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

Uma mulher de 39 anos sofreu traumatismo craniano após cair de um cavalo, nesse domingo (22), na cidade de Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, e precisou ser transferida de helicóptero para o Recife para receber atendimento especializado.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe aeromédica foi acionado pela central de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 13h após a mulher sofrer uma pancada na cabeça depois de cair durante uma cavalgada.

"Após ser estabilizada, a mulher foi embarcada na aeronave e em cerca de 30 minutos chegou ao Campo do Derby, no Recife, um percurso que levaria cerca de 2h20 por via terrestre", informou a PRF, destacando que a paciente foi transportada na ambulância do Samu para o Hospital da Restauração.



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher.

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