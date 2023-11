A- A+

CRIME Mulher suspeita de cortar rosto de jovem durante viagem de ônibus é presa Detenção aconteceu no último domingo (12) e foi celebrada pela vítima

Identificada como Edrilza de Lima Nascimento, a mulher suspeita de ter cortado o rosto de uma jovem durante uma viagem de ônibus foi presa no domingo (12), em São Paulo. A informação foi compartilhada pela vítima, Stefani Firmo, nas redes sociais.

De acordo com a jovem, a suspeita foi localizada no bairro de Canindé, na Zona Norte da capital paulista, após uma série de denúncias. Em postagem no Instagram, Stefani agradeceu a ajuda que recebeu para identificar e localizar a suposta agressora.

“Eu recebi a informação que ela estava em SP e precisei das pessoas de lá para fazer essa denúncia e facilitar o trabalho da polícia. Agora ela vai ter o direito de se defender, mas estou muito feliz! Obrigada a todo mundo que denunciou”, afirmou.

Relembre o caso

A agressão aconteceu em novembro de 2022, enquanto Stefani realizava uma viagem interestadual do Recife até Salvador. Na ocasião, a jovem teve o rosto cortado por outra passageira enquanto cochilava no veículo. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do ônibus.

Nas imagens, é possível observar quando a suposta agressora se levanta da poltrona onde estava e vai em direção a Stefani com uma faca, que teria sido utilizada para realizar o corte no rosto da jovem.

Na data da agressão, Edrilza chegou a ser conduzida até uma delegacia. No entanto, a suspeita foi liberada por falta de elementos suficientes para decretar a prisão preventiva.



